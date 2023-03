Álvaro Montero ilusiona a los hinchas de Millonarios con una foto con Falcao: “Será magia azul”

Radamel Falcao García seguirá con la selección. Selección Colombia

De la reciente convocatoria de Néstor Lorenzo para los partidos de la selección Colombia por Asia contra Corea del Sur y Japón, el único jugador de Millonarios FC fue el portero Álvaro Montero, quien con el pasar del tiempo se va confirmando como el tercer portero del equipo nacional. Aunque el arquero de 28 años no sumó minutos, si supo aprovechar el tiempo para compartir una fotografía junto con Radamel Falcao que hizo soñar al equipo Embajador.

Montero, de pasado por Deportes Tolima y San Lorenzo de Argentina, se fotografió con el máximo goleador histórico de la selección Colombia, que en reiteradas ocasiones ha manifestado ser hincha del cuadro capitalino. La imagen tomó especial relevancia para la fanaticada Embajadora luego de que en las manos de El Tigre estuviera la camiseta de Millonarios y el texto “Falcao será magia azul”.

Radamel Falcao y Álvaro Montero

El delantero actualmente tiene contrato con Rayo Vallecano, el cual va hasta el mes de junio del 2023, cuando finalice la temporada en la Liga Santander de España. Los números de Falcao demuestran que está cerca el final de su carrera, pues apenas suma 494 minutos en 20 partidos y ha marcado dos goles. Lo que contrasta con la temporada anterior, en donde en 22 juegos completó 831 minutos y seis goles.

Del máximo goleador en la historia de la selección Colombia se sabe que debutó a los 14 años como centro atacante del club Lanceros de Boyacá en la Primera B de 2000, antes de que partiera para Argentina y se convirtiera en la gran promesa y posterior figura del club River Plate de Buenos Aires, campeón de la primera división del actual campeón del mundo en 2008 en su torneo clausura.

Sobre un posible regreso al país, Radamel ha sido consultado en varias ocasiones, pero él ha sido cauteloso con sus respuestas. Recientemente, un hincha le preguntó “¿Pronto en Millos, Falca?”, a lo que el Tigre sonrió con cariño y le dio un abrazo que ilusionó a más de un seguidor embajador que sueña con verlo retirarse en Colombia y específicamente en el equipo más campeón de Bogotá.

Falcao García paró a hincha de River Plate que le reprochó por no volver al club

Un 6 de marzo, pero de 2005, Falcao García hizo su primera aparición con la camiseta del Millonario. Por esta razón en las redes sociales no dejaron pasar desapercibida la fecha y el atacante samario fue homenajeado por una cuenta partidaria de River Plate.

Sin embargo, en la misma publicación un seguidor del club le reprochó al goleador de la selección Colombia por no haber regresado para defender los colores de River Plate. “Y se cumplen 18 años que no regreso al club que le dio todo. Eso no se perdona tampoco”.

Para sorpresa de muchos, Falcao García respondió al usuario en Twitter, lo que fue aplaudido por la mayoría de los internautas que interactuaron con el trino. “Yo fui el que quedó libre de River el 30 de junio del 2009 y volví a firmar contrato en julio del mismo año para que River me vendiera a Porto y ganara dinero”.