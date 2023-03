A lo Shakira, Cintia Cossio sorprendió imitando a la barranquillera con diminuto “vestido”

Cintia Cossio sorprendió imitando a la Shakira con diminuto vestido. / Imagen @soycintiacossio

La creadora de contenido Cintia Cossio, nuevamente acapara las redes sociales por su polémico contenido. Cossio, conocida por sus videos de bromas junto a su hermano, se destaca también por su contenido erótico en plataformas como OnlyFans, compitiendo con figuras de la industria local como Aida Cortés y Esperanza Gómez.

Además, como una verdadera influencer, Cossio se adapta a las “tendencias” del momento y se une a la ola de la canción de Shakira y Karol G titulada ‘TQG’. En esta colaboración, las artistas hablan de empoderamiento y de cómo se debe tratar a las personas que engañan en el amor.

Los fanáticos no tardaron en relacionar la canción con las respectivas exparejas de las artistas, Gerard Piqué y Anuel AA. Sin embargo, Cossio decidió tomar un camino más divertido y rendir homenaje a Shakira imitando sus canciones en sus historias de Instagram.

El clip fue compartido por el perfil dedicado a seguir famosos llamado enlamovidacol, mismo que recogió los siguientes comentarios: " Muy ridícula, es más todos sus videos son muy estúpidos, la verdad que sí pura envidia”, “Que ridícula....y tanto que crítico a Shakira disque por verse como un objeto...pffff que más cosa barata que ella , por más plata que tenga vendiendo” su contenido”, “No mija tiene más ritmo una gelatina”.

Cintia Cossio decidió rendir homenaje a Shakira imitando sus canciones en sus historias de Instagram. / Video @soycintiacossio

La imitación no solo llamó la atención por su parecido al cantar como la barranquillera, sino también por el atuendo que lucía la modelo. Cossio usó un conjunto de ropa interior muy pequeño que acentuaba sus curvas y encantos, haciendo volar la imaginación de sus seguidores.

Cintia Cossio, además de ser una creadora de contenido exitosa, se destaca por su personalidad extrovertida y sin tapujos en sus publicaciones. Sin embargo, esto también ha generado polémica, ya que su contenido erótico ha sido objeto de críticas por parte de algunos sectores.

A pesar de esto, la modelo sigue cosechando seguidores y cautivando a su audiencia con sus ocurrencias y estilo desinhibido en unas plataformas digitales que actualmente le sirven para facturar y darse aquellos gustos con excentricidades por las que también ha sido criticada en varias ocasiones.

Vuelve y juega: en Madrid confundieron a Cintia Cossio con Erling Haaland

Cintia Cossio es una de las creadoras de contenido para adultos e influenciadoras de Colombia con más tráfico en sus plataformas digitales. La antioqueña ha sabido sacarles el jugo a unas redes sociales que cada vez le generan más y más ganancias. Mismas con las que aprovecha para realizar tures, como el que actualmente hace con su esposo e hijo.

Recientemente, la familia llegó a España procedente de Reino Unido (Jhoan Lopez –pareja de Cintia– visitó a Luis Fernando Díaz en Anfield, con quien se tomó unas fotografías y hasta le regaló una camiseta autografiada), y en el paso por el terminal aéreo, se encontraron con un gigantesco anuncio publicitario donde aparece el famoso delantero goleador del Manchester City, Erling Haaland.

Cintia Cossio volvió a ser comparada con el delantero noruego en aeropuerto de Madrid. / Foto @erling.haaland - @soycintiacossio

Todo iba normal hasta este punto, sin embargo, ocurrió lo que Cintia “odia” y siempre ha manifestado por sus redes sociales: que la comparen con el delantero noruego.

“¿Quién es?”, le preguntó Jhoan Lopez a su hijo Thiago; y allí, el niño respondió: “Mi mamá”. “Espero yo miro, vamos a ver”, dijo el también creador de contenido, quien entre carcajadas se acercó a su esposa y le dijo: “Míreme, mor. ¿Por qué no me quiere mirar?”; esto, entre un mar de risas que no le cayeron muy bien a la antioqueña que ofuscada no le prestó atención y siguió su camino hacia una de las salidas.