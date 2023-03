A Juan Duque Le dijeron que no muestra a la novia porque no es famosa y esto respondió

Así respondió Juan Duque cuando le dijeron que no muestra a la novia porque no es famosa. Foto: Instagram @juanduque

Luego de su breve noviazgo con Lina Tejeiro, que fue oficializado en septiembre de 2022 y terminado en octubre del mismo año; Juan Duque actualmente está en una nueva relación sentimental, pero no ha ampliado los detalles sobre la identidad de su nueva pareja.

Al parecer, la decisión de llevar el romance en privado fue decisión de su novia. Sin embargo, en un mundo protagonizado por las redes sociales no ha faltado quien critique el hecho de que el cantante urbano no haga público su actual noviazgo. En este sentido, cuando por los recientes días el paisa activó la ventana de preguntas desde sus Historias de Instagram uno de los tantos usuarios que lo sigue en dicha red social le escribió: “La novia no es famosa, por eso no la muestra”.

El reguetonero sin ningún reparo quiso dar respuesta a este comentario asegurando que es muy “respetable” que su pareja no quiera exponer el romance públicamente, independientemente de que sea famosa o no. Fue así que expresó el martes 28 de marzo:

“En nada influye que sea famosa o no sea famosa, puede ser la mujer más famosa de este planeta y si ella dice que no quiere hacer pública su relación o exponerla, eso también es muy respetable, muy válido y muy sano. Así que por ese lado no es”.

Aquí la respuesta de Juan Duque a su seguidor:

No es la primera vez que el intérprete de ‘Pal’ otro año’ recibe preguntas de esta misma índole, puesto que unos días atrás otro usuario(a) también lo había interrogado por: “¿Por qué escondes a tu nueva pareja?”. En aquella ocasión el cantante urbano aseveró, también desde sus Historias de Instagram:

“Mi amor, no es esconder, porque primero que todo yo estoy dejando saber que estoy en una relación, saqué ‘María’, saqué la canción, empecé a hablar mucho de eso; pero eso se llama salud mental. No es esconderla, es simplemente no mostrarla al ojo público porque es como exponer a una persona o a dos personas a que hablen bien, a que hablen mal, a que digan que por qué le pidió el cuadre de esa manera, que el regalo de cumpleaños tan chichipato, que esto que lo otro. No hay necesidad, así calladitos nos lo disfrutamos los dos”.

‘María’ es la canción que más recientemente lanzó Juan Duque, apenas data del 9 de marzo y su videoclip ya lleva hasta el momento más de 300 mil visualizaciones en YouTube.

Vale recordar que, durante el segundo semestre del 2022, una de las relaciones sentimentales y rupturas que más acapararon titulares en la prensa rosa fue la de Juan Duque con Lina Tejeiro. El cantante urbano y la actriz llanera comenzaron a salir a mediados del mencionado año, pero no fue sino hasta principios de septiembre que hicieron oficial el noviazgo, pero ya para octubre se conoció que habían terminado.

En su momento, hubo rumores de infidelidad de parte del reguetonero paisa, pero éste desmintió la información. Por su parte, la actriz nunca se ha referido a la ruptura más allá de compartir algunas indirectas al respecto desde sus redes sociales.

Por otro lado, antes de su noviazgo con Duque, Tejeiro fue pareja sentimental de otro reguetonero: Andy Rivera, con quien intentó varias reconciliaciones sin tener éxito. Esta, aparentemente, ha sido su relación más larga puesto que durante varios años tuvieron ires y venires en su relación. No sobra mencionar que, actualmente la actriz está muy enfocada en sus proyectos laborales, pues es una de las figuras de la actuación nacional más cotizadas actualmente.