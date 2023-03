Karol G será una de las invitadas a “Saturday Night Live”

Karol G hará su debut en el programa 'Saturday Night Live' el próximo 15 de abril, en el que estará acompañada por la actriz nominada al Oscar, Ana de Armas. / Imagen @karolg

La exitosa carrera de Karol G no para, y es que esta vez el programa cómico por excelencia que se transmite en Estados Unidos a través de la cadena NBC, ‘Saturday Night Live’ tendrá como invitada a la colombiana el próximo 15 de abril. Junto a Carolina Giraldo, nombre de pila de la cantante, estará la nominada a los premios Óscar, Ana de Armas.

2023 no deja de sorprender a Karol G con buenas noticias y grandes experiencias. A los conciertos que dio en Puerto Rico, en los que celebró el éxito de su más reciente álbum Mañana será bonito, se le suma que la cantante colombiana será la invitada para participar en el temporada número 48 de ‘Saturday Night Live’.

La invitación de Karol al programa especializado en comedia se confirmó a través de la cuenta oficial de ‘Saturday Night Live’ en la plataforma Instagram, en la que publicaron la fecha en la que la cantante colombiana compartirá con la actriz hispano cubana Ana de Armas. Con la publicación, los seguidores del programa catalogaron al episodio que hace parte de la temporada número 48, como un capítulo cargado de la cultura latina.

Saturday Night Live confirmó a través de su cuenta de Instagram que Karol G será la invitada en el episodio del 15 de abril. Crédito: nbcsnl / Instagram

En la temporada 48 también han sido invitados artistas de la talla de Sam Smith, Michael B. Jordan y la actriz que encarnó a Merlina en la última serie de la plataforma Netflix, Jenna Ortega.

Saturday Night Live es transmitido por la cadena NBC a partir de las 11:30 p. m. y a través de la plataforma Peacock.

La pausa en su carrera musical

A principios de 2023 Karol G anunció que se tomará una pausa de sus presentaciones para evolucionar en su carrera musical. Así lo dio a conocer en una entrevista para a emisora EXA 104.9 de México, en la que confirmó que en 2023 no estará tan cerca de los escenarios.

Las canciones de Karol G se han convertido en himnos dentro de la escena musical urbana latina, por eso, la cantante paisa no ha desaprovechado la oportunidad para seguir creciendo y entregar lo mejor a sus seguidores. Y gracias a ese éxito que ha venido cosechando, Karol ha aprendido a enfrentar nuevas experiencias sola, por lo que tuvo que aprender a grabar y producir su voz mientras se encontraba en sus giras de 2022, Strip Love Tour y Bichota Tour.

“Este año no voy a estar tanto en los escenarios porque decidí tomarme como un break de los escenarios para poder estudiar, para poder evolucionar en otros aspectos”.

El hecho de enfrentarse sola a nuevas experiencias la llevó a tomar la decisión de dedicarse un tiempo para su crecimiento personal y académico y pensar en alejarse de las presentaciones para explotar talentos que no sabía que tenía.

“Hacer música dentro del tour me empujó tanto a aprender a grabarme a mí misma, a aprender a producir mucho más, a aprender a desarrollarme en tantos aspectos de mi vida que antes estaba acostumbrada que tenía a alguien que lo hacía conmigo o que lo hacía por mí, que me di cuenta que tenía un montón de talentos que no había descubierto en mí y que quiero desarrollar”.

Aunque su más reciente álbum ‘Mañana será bonito’ se ha convertido en todo un éxito a nivel internacional, pues a pocas semanas de su lanzamiento, Karol se convirtió en la primer artista femenina con un álbum en español en encabezar la lista Billboard 200, disfrutará de seguir rompiendo records desde afuera de las tarimas.

Por eso, aunque para sus seguidores puede llegar a ser mala la noticia de la pausa en los escenarios, Karol está consciente que este tiempo le ayudará a crecer en muchos aspectos por lo que la pausa será positiva, lo que le permitirá volver con un álbum que le permita expresar las cosas aprendidas en esta pausa.

“Yo creo que esa pausa que voy a hacer será muy positiva. Creo que el próximo álbum definitivamente va a ser un álbum muy experimental para mí en muchas formas y eso me da mucha emoción”.