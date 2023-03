Fiscal General señala que Colombia podría ser desertificada en la lucha contra las drogas por EE.UU.

El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, habla en una entrevista con Reuters en Bogotá, Colombia, 24 de marzo, 2023.. REUTERS/Luisa González

Por la nueva política de lucha contra el narcotráfico que busca implementar el gobierno del presidente, Gustavo Petro, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, señaló que el país podría resultar desertificada por los Estados Unidos.

La reducción de los operativos contra esta renta ilegal y las señaladas inconsistencias que ha detectado el funcionario en el proyecto de sometimiento a la justicia de los criminales, dedicados a esa actividad, podrían provocar que el país norteamericano no certifique al país, informaron en la emisora La FM.

“En los procesos de paz ya se han levantado las órdenes de captura del ELN y de las disidencias, porque el presidente les dio un carácter político. Ahora bien, si el presidente Petro quiere darle un carácter político a los narcotraficantes, entonces, que le diga al mundo que quiere negociar políticamente con los narcotraficantes y evaluamos, pero los debates se hacen de frente y con lealtad al país”, expresó Barbosa en el medio radial.

Agregó que si esa hipotética situación se llegara a dar, Estados Unidos podría dejar de brindar el apoyo para combatir este flagelo en el país desde hace 20 años.

“Colombia está perdiendo la capacidad de control y el presidente no controla el orden público en Colombia”, aseguró. “Yo no puedo, como fiscal general, aceptar que se entienda que aquí lo que hay que hacer es sentarnos en una mesa para negociar con narcotraficantes leyes de sometimiento. Sometimiento al narcotráfico, no diálogo”.

Barbosa también se declaró preocupado por la decisión del Gobierno de reducir la erradicación manual de cultivos de hoja de coca, la materia prima de la cocaína, a lo que se suma la determinación de mantener la suspensión de la fumigación aérea con el químico glifosato.

De acuerdo con cifras oficiales de Estados Unidos, Colombia cerró el 2021 con 234.000 hectáreas y una producción potencial de cocaína de 972 toneladas. Las mediciones del 2022 no han sido reveladas aún.

Pero funcionarios de seguridad de Colombia y de Estados Unidos temen un incremento del área sembrada y de la capacidad de producción de cocaína por la decisión de privilegiar la sustitución voluntaria de cultivos y la interdicción de cocaína.

Washington, el principal aliado de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y que anualmente entrega alrededor de 450 millones de dólares en asistencia para combatir la producción y el tráfico de drogas, califica anualmente el desempeño del país en ese tema.

Esta es la segunda ocasión en que el Gobierno Petro es advertido de una posible descertificación, luego de que exdirector de asuntos globales de la Casa Blanca, Brett Bruen, le señalara que manejara el tema con mayor prudencia, especialmente porque están cerca las elecciones presidenciales en ese país.

“Creo que el presidente Petro y su gobierno necesitan tener mucho cuidado con el manejo de este asunto (…) especialmente ahora que EE.UU., comienza campaña presidencial”, expresó el norteamericano.

Canciller Leyva asegura que no darán sorpresas

Entre tanto el Ministro de Relaciones exteriores, Álvaro Leyva, en el X Diálogo de Alto Nivel entre Colombia y Estados Unidos que se realiza en Washington, desde el pasado lunes 27 de marzo, aseguró que el país promete no darles sorpresas ante los cambios en el enfoque de la agenda bilateral que impulsa el gobierno Nacional.

“Hay un nuevo jefe de Estado que tiene un discurso, pero que no sorprende. Nunca habrá una sorpresa de parte nuestra con la relación de nuestro aliado de siempre, que son los Estados Unidos de América”, sostuvo.

A su turno, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, resaltó la relación fuerte que han compartido ambos países durante dos siglos de relaciones y que se “ha ampliado” a través de los gobiernos. Añadió que tienen como base común ser dos democracias vibrantes.

Leyva Durán resaltó que la agenda bilateral en el Diálogo de Alto Nivel se ha diversificado y ya no se centra solo en la lucha antinarcóticos, también avanza hacia el medioambiente, la migración, las oportunidades económicas y la energía.

“Éramos el país de la coca, hoy somos una de las grandes esponjas para ponerle solución a la posible desaparición del género humano en el planeta, estamos salvando el planeta”, afirmó Leyva.

(Con información de Agencias)