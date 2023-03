Despedir al director de la Policía por “estigmatizar”: esta es la petición de algunos congresistas

Congresistas le piden a Petro que saque a Sanabria de la Policía: las razones que no dejan de leerse en redes sociales. Archivo.

No cesan las reacciones hacia las declaraciones, más bien desafortunadas, del director de la Policía nacional, Henry Sanabria, en las que habló sobre varios temas como el VIH y los métodos anticonceptivos. Tras una fuerte controversia al respecto, 11 congresistas de diferentes orillas políticas le exigieron al presidente de la República, Gustavo Petro, que aparte al uniformado de su cargo.

Mediante una misiva, los legisladores aseguran que no solo en la reciente entrevista con Semana, sino también mediante sus redes sociales, el jefe de la institución que propende por la seguridad de los colombianos ha evidenciado “su dirección confesional de la Policía en detrimento de los principios constitucionales de laicidad del Estado y separación entre el Estado y la Iglesia”.

“Quienes suscribimos esta carta, señor presidente, le solicitamos impedir que el director general de la Policía, Henry Sanabria, continúe violando sistemáticamente la Constitución Política, bien sea retirándolo de su cargo o exigiéndole respetar la Constitución”, aseveraron los legisladores.

Director de la Policía Nacional, Henry Sanabria aseguró que usó un crucifijo para mitigar la violencia en el país. Jesús Áviles - Infobae

Dentro de las afirmaciones que Sanabria entregó el pasado fin de semana hubo una que causó gran conmoción: según dijo, aproximadamente 12 mil uniformados, de la comunidad LGBTIQ+, viven con el VIH (virus de la inmunodeficiencia humana). Para los congresistas, esas palabras solo estigmatizan.

“Resulta particularmente grave que el máximo jefe de la Policía Nacional estigmatice, con cifras que se alejan de la realidad, a la población LGBTIQ+ como la responsable de la presencia de VIH en las filas; desincentive el uso del condón, actuando en contra de la evidencia científica y la salud pública; y reproche a las policías que ejerzan su derecho a abortar”, dicen los firmantes.

Sin embargo, los cuestionamientos no fueron únicamente contra el director de la Policía, sino que también se cuestionó al presidente Petro quien, el mismo día en que se conocieron las declaraciones de Sanabria, que llegó a la institución casi al tiempo que el presidente al poder, aseguró que respetaba su libertad de culto tal y como lo establece la carta magna colombiana.

“La discusión tiene que ver con dos temas diferentes. Uno, las creencias religiosas de él o de cualquier persona, que deben ser respetadas. En nuestro país hay libertad de cultos y nosotros hemos dicho que jamás perseguiríamos a nadie por sus creencias”, aseguró Petro.

Además, dijo que, si sus creencias no afectaban el rendimiento de la Policía, él no tenía por qué interferir en el credo del máximo dirigente, después de él, de la Fuerza Pública. “Lo otro es la separación que tiene que haber entre un funcionario del Estado y sus creencias. Que la creencia no termine afectando el desarrollo constitucional de una función pública. Nosotros sabemos de la creencia del general, pero lo que intentamos es que esas creencias no afecten las normas. Creo que él ha sido respetuoso”, aseguró el jefe de Estado.

Congresistas le piden a Petro que saque a Sanabria de la Policía

Esos cuestionamientos, que se dieron desde la República Dominicana, fueron cuestionados por los firmantes, quienes le pidieron al primer mandatario que leyera lo dicho por el jefe de la Policía y, cuanto antes, tomara acciones al respecto.

“Presidente, lamentamos sus declaraciones en la Cumbre Iberoamericana en las que niega la interferencia de las respetables creencias religiosas del general Sanabria con la función de Policía. Basta con leer la más reciente entrevista del general Sanabria Cely o revisar su cuenta de Twitter para identificar que este no ha sido respetuoso de la Constitución”, aseveraron los firmantes entre quienes se destacan algunos aliados del jefe de Estado.

Fueron los representantes Jennifer Pedraza, Duvalier Sánchez, Jaime Raúl Salamanca, Daniel Carvalho, Christian Danilo Avendaño, Alejandro García, Katherine Miranda, Santiago Osorio, Carolina Giraldo y el senador Humberto de la Calle quienes, con puño y letra, solicitaron acciones ejemplificantes contra Sanabria.