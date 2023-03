Anuel AA reveló quién es para él la "Reina del Reguetón". / Imagen @anuel

El cantante puertorriqueño Anuel AA, ha vivido unos días bastante “turbios” en las últimas semanas. Que si Yailín la Más Viral, que su hija Cattleya, que su reciente lanzamiento con Maluma, “Diablo, qué chimba”, que la tiradera a Piqué y Shakira con un “mensaje oculto” en el tema “Más Rica Que Ayer”.

Ahora bien, parece ser que estos días bastante agitados para el cantante no terminarán. Esto con base a una reciente publicación donde el puertorriqueño cargó un video a las historias de su Instagram, donde aparece Martha Ivelisse Pesante, más conocida como Ivy Queen, ‘La Caballota’ y en el que confirma que ella es “la verdadera leyenda”.

“La verdadera leyenda Ivy Queen, mera sister yo metrague la mierd* que hable hace tiempo pero vi este video BRRRRRR me acaba de acordar el momento exacto de cuando salió la canción la prendiste más que todos los hombres jajaja LA CABRA”, señaló Anuel respecto a una reciente presentación de la reguetonera puertorriqueña.

Anuel AA y su sentido indirectazo a Karol G. / Imagen @anuel

Anuel aparte de revelar sus pasadas diferencias con Ivy Queen, también aseguró que las diferencias que tuvieron eran cosas del pasado, por lo que ahora solo tenía palabras de admiración para ella y su trabajo.

De manera casi que inmediata, automática, cientos de fanáticos del puertorriqueño repostearon la publicación y confirmaron que este posteo iba dirigido directamente a una Karol G que impactó fuertemente (al parecer) a un Anuel con el tema “Te Quedó Grande”. Así lo ha dejado ver el puertorriqueño en sus más recientes publicaciones.

Las aparentes indirectas a Karol G parecen que seguirán a la orden del día. Mientras la colombiana sigue facturando y ganándose reconocimiento a nivel mundial, el puertorriqueño aparentemente seguirá con su “estrategia” de llamar la atención y conseguir tráfico para sus redes sociales a costa del nombre de la cantante paisa. La “tiradera” posiblemente tendrá otro capítulo.

"La verdadera leyenda Ivy Queen", afirmó Anuel AA en una de sus más recientes historias de Instagram. / Video @anuel

Maluma “le echó” los perros a Anuel AA: “Me dijo que yo era más lindo que él”

En una de sus publicaciones, el cantante puertorriqueño Anuel AA confirmó el nacimiento de su hija Cattleya, que estaba esperando con la artista Yailín, la más viral. No obstante, los “flashes” ahora no apuntan a la nueva integrante para la familia del rapero, pues recientemente el intérprete de “Mas Rica Que Ayer” sorprendió a todos sus fans con una publicación en la que afirmó que Maluma le habría dicho que “era más lindo que él”.

“Ayer @maluma me dijo q yo soy mas lindo q el 🤨🤨🤨 No me lo crei 🤔🤔🤔🤔 MUJERES HABLEN CLARO 🗣️ me lo dijo enserio o me lo dijo pa hacerme sentir bien????? 😩😩😩 NO ME ROMPAN EL CORAZÓN TODO EL MUNDO COMENTANDO MALUMA 🥹😢”, escribió el puertorriqueño en su Instagram.

Maluma no se quedó callado y respondió al posteo de Anuel AA . / Foto @anuel

La publicación que lleva poco menos de 24 horas, ya tiene 1,8 millones de likes y alrededor de 20.600 comentarios en los que varios seguidores (un poco más de Maluma que de Anuel) entraron en una gran “controversia” pues muchos de ellos quisieron responder la pregunta que realizó el puertorriqueño en el posteo.

Al “atrevimiento” de Anuel AA, respondió Maluma con una “frase” corta pero muy sustanciosa: “Jjajajajajajaj q hppp !!! 🔥🔥🔥. Esto hace pensar que el paisa sabe que el puertorriqueño no tiene nada que hacer en la “puja” para determinar ¿Quién es el más lindo?, pues más allá del ego que pueda tener el cantante colombiano, los comentarios de los fans así lo confirmaron:

“@maluma es mas lindo😍😍😍😍😂”, “Maluma es más lindo, Anuel le quitas la barba y se parece a Ramsés 🤣”, “Definitivamente te lo dijo (Maluma) para hacerte sentir bien 😂 es que se le sale lo humilde orgánicamente 😂😂❤️”, “Maluma Ricky Martin 👀”.