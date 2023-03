“Tú no eres nada”: Ejército desmintió que mujer del video sea esposa de un oficial

“Tu no eres nada”, esposa de coronel del Ejército humilló a policía en aeropuerto de Rionegro, Antioquia

En la plataforma Twitter se viralizó un video en el que una mujer insultó y agredió de manera verbal a un agente de la Policía Nacional. El video, posiblemente, fue grabado en el aeropuerto José María Córdova en Rionegro, departamento de Antioquia.

Te puede interesar: Rescatan en zona rural de Puerto Gaitán a joven empresario secuestrado en Maní (Casanare)

En el clip se puede apreciar que mientras la mujer calificó de de manera despectiva al agente de Policía aseguraba ser la esposa de un coronel del Ejército Nacional de Colombia.

Por eso, en la tarde del lunes 27 de marzo de 2023, el Ejército aclaró que la mujer no es la esposa actual del coronel, pues el vínculo con el militar se registró hace más de siete años, pero ya no se encuentran juntos.

A través de su cuenta de Twitter, el Ejército Nacional confirmó que la mujer del video no mantiene un vínculo marital vigente con un miembro de la institución. Crédito: @COL_EJERCITO

Así lo confirmó la cuenta oficial del Ejército Nacional de Colombia @COL_EJERCITO en la plataforma Twitter, en la que aclararon que el hecho de que la mujer sea la esposa del coronel no es real.

Te puede interesar: Corte Constitucional determinó que el servicio militar seguirá siendo voluntario para las mujeres

“Sobre un video donde una mujer usa palabras descomedidas hacia la @PoliciaColombia, y dice ser esposa de un militar, se aclara que este dato no es real”.

El Ejército también confirmó que, aunque la mujer y el militar tuvieron una vínculo marital, este se registró hace más de siete años, por lo que, según los registros en poder de la institución, ya no están juntos, luego el vínculo no está vigente.

Te puede interesar: Se registraron fuertes combates entre el Ejército, el ELN y el Clan del Golfo en Antioquia

También enviaron un mensaje para los diferentes agentes de la Policía Nacional, y aseguraron que desde la institución del Ejército Nacional reconocen y aprecian el trabajo de cada miembro de la Policía.

“La señora tuvo un vínculo marital hace más de 7 años con un integrante de la institución y hoy según la información @ejercito_COPER no está vigente. El Ejército Nacional reconoce y aprecia el trabajo de la Policía Nacional”.

Según la información que se conoció del video, al parecer, la mujer fue requerida por el agente de Policía en la pista del aeropuerto José María Córdova, pero, en un posible estado de alicoramiento, respondió de manera despectiva humillando al policía porque, según ella, no era nada.

En redes sociales está circulando un video en el que una mujer aseguró que es esposa de un coronel del Ejército, y usó palabras despectivas para humillar a un agente de la Policía. Crédito: Redes sociales

“Mi amor, yo respeto a mi marido que es militar, tú eres policía, o sea, tú eres nada. Mi marido sí es coronel, ¿tú eres qué?”, fueron las palabras que la mujer utilizó para humillar al agente de la Policía Nacional.

Horas después, se conoció otro video en el que la señora fue requerida por otra agente de la Policía Nacional para salir del avión donde ya se encontraba sentada, pero, con la misma actitud, esta vez cambió su versión y aseguró ser esposa de un general del Ejército.

En redes sociales está circulando un video en el que una mujer aseguró que es esposa de un coronel del Ejército, y usó palabras despectivas para humillar a un agente de la Policía. Crédito: Redes sociales

“Yo sé la regla y mi esposo es general del Ejército, y conozco exactamente, completamente la regla”.

Ante la solicitud de la agente de la Policía de salir del avión, la mujer aseguró que debía ser transportada en otro vuelo.

Luego de que el video se dio a conocer, varios usuarios de Twitter se pronunciaron y dejaron ver el descontento en contra de los comentarios con los que la mujer insultó al agente de la Policía Nacional.

“Sinceramente, no se sabe de qué se enamoró el coronel, porque ni por fuera, ni por dentro. Mis respetos al coronel”, “Es decir, las familias de los altos mandos pueden tratar a la tropa sin rango como nada”, “Algo crítico de las Fuerzas Militares es el irrespeto por la condición humana, el oficial ve al suboficial y soldado como una cosa”.

Aunque aún no se conoce la identidad de la mujer, muchos de los usuarios de Twitter han manifestado que no hay derecho a tratar así a ningún miembro de la Policía, y mucho menos ahora que se conoció que la mujer no tiene un vínculo marital vigente con el militar.