La sobrenatural recomendación para que el Junior del “Bolillo” Gómez gane: el equipo está rezado

Transcurridas 10 fechas de la Liga BetPlay Dimayor, el Junior de Barranquilla marcha en casilla 19 del campeonato con ocho puntos y -4 en la diferencia de gol. La campaña en el rentado local del cuadro de la Arenosa es para el olvido, puesto que tiene en su haber cinco empates, cuatro derrotas y tan solo una victoria.

A lo anterior se le suma el fracaso en el plano internacional tras quedar eliminado en la fase previa de la Conmebol Suramericana, al caer por la mínima diferencia ante el Deportes Tolima en el Manuel Murillo Toro de Ibagué. Posteriormente, el Junior perdió en el Metropolitano ante Envigado lo que derivó en la salida de la dirección técnica de Arturo Reyes.

Las directivas del Tiburón nombraron a Hernán Darío Gómez como nuevo entrenador del cuadro Rojiblanco, no obstante, el panorama no ha cambiado en el Junior, ya que en tres salidas con el antioqueño en el banquillo, la escuadra barranquillera ha sumado dos puntos de nueve posibles, producto de dos empates y una derrota.

Ante la mala situación del Junior en el arranque de 2023, ya muchos especulan con la presencia de la magia negra, uno de ellos es Milciades Arias, que dice ser clarividente y en diálogo con la Emisora del Atlántico, aseguró que el equipo tiene un maleficio, pero que su predicción no fue tomada en cuenta en la interna de la institución.

“Yo comenté a muchos periodistas que Junior va arrancar mal, de 15, tres, que quiere decir, que 15 puntos en los cinco partidos iba a sacar tres, tres empates dos derrotas, el sexto partido lo iba a ganar, pero el séptimo lo perdía”.

Y agregó: “Ahí alguien de adentro yo le pedí el número de teléfono de los directivos del cuerpo técnico para yo hablar con ellos y la respuesta fue: ‘No, no, no, yo no le paro bolas a eso, ya yo tengo mi sueldo pierda o gane a mí no me importa’. Llamé a la misma oficina del equipo, hablé con la secretaría del gerente y presidente, me dijo que ella no le iba a pasar un dato a él, que ellos no creían en esas pendejadas cuando iban a jugar con el Bucaramanga, yo le dije ‘Bueno mija allá tú porque va a quedar uno a cero y así fue’”

“El equipo está a 10 millas náuticas enterrado ahí desde el mes de noviembre ¿Qué hay que hacer? hay que hacer un exorcismo para poder libertarlo”.

En su última salida por liga, el Junior de Barranquilla igualó a dos tantos en el clásico costeño ante Unión Magdalena en el Sierra Nevada de Santa Marta. A los 62 minutos, Vladimir Hernández, abrió el marcador, mientras que Sebastián Viera marcó desde el punto blanco del penal el 2-0 que parecía encaminar al cuadro Rojiblanco a su primera victoria en la liga bajo el mando de Hernán Darío Gómez, no obstante, Isaac Camargo por duplicado rescató un puno para su equipo que está último en la tabla del descenso.

En la próxima jornada del campeonato doméstico el Junior de Barranquilla será local en el Metropolitano ante Alianza Petrolera el lunes 3 de abril desde 8:10 p. m. hora colombiana con trasmisión de Win Sports. Desde el martes 28 de marzo, el equipo estará en concentración para ponerse a tono físicamente.