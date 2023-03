Gustavo Petro afirmó que “la reforma rural no es un invento de comunistas” y planteó que las JAC generen su propia energía

El presidente Gustavo Petro también propuso que las Juntas de Acción Comunal organicen la construcción de una red generadora de energía. Presidencia.

Durante su intervención en la clausura de la Asamblea Nacional Popular, el presidente Gustavo Petro enfatizó en la importancia de implementar la Reforma Rural Integral —RRI— y la necesidad de que el campo colombiano se industrialice a partir de la conectividad por fibra óptica y la autosostenibilidad alimentaria.

Sobre este tema, aseguró que “hay que poner a producir la tierra fértil” y resaltó que la ministra de Agricultura, Cecilia López —presente también en la cumbre— tiene la misión de poner en marcha la reforma agraria para que, entre otros objetivos, la mujer campesina pueda tener su propio terreno y lo pueda trabajar.

En ese orden, explicó incluso que “la reforma agraria no es un invento de comunistas, pues todos los países desarrollados de la tierra han hecho reformas agrarias y no dejan su tierra improductiva, no la dejan en manos improductivas” e insistió en que la implementación de ese proyecto es clave para el desarrollo del país. También dijo que las Juntas de Acción Comunal pueden trabajar de manera conjunta con el Estado para superar el hambre en las regiones.

Además, les propuso a esas organizaciones comunales para que sean las anfitrionas de la construcción de una red generadora de energía de tal manera que ellos sean propietarios de ese servicio público y tengan acceso a este derecho en regiones rurales del país.

“Nosotros queremos que sean ustedes, las juntas de acción comunal, las que se coloquen al hombro, se echen al hombro la tarea de organizar en cada barrio (...) la construcción de una enorme red de generadores de energía eléctrica, a partir de las comunidades energéticas de Colombia”, expuso el presidente Petro en el evento realizado en la sede Bogotá de la Universidad Nacional.

Por otra parte, planteó que el país debe llenarse con comunidades de conectividad a través de la banda ancha y dijo que es el Estado el responsable de llevar internet a las comunidades urbanas y rurales. También cuestionó el fortalecimiento de las importaciones, lo cual —según él— dejó en un segundo plano la producción interna de alimentos.

“Las ollas comunitarias son absolutamente necesarias allí, donde el niño y el viejo tiene hambre; donde no hay opción, por las circunstancias del mundo, porque nos decidimos de manera tan errónea hace años a importar los alimentos y a dejar de producirlos en Colombia”, reparó el presidente Petro, quien reiteró que la tierra debe ser para quien quiera trabajarla.

En su discurso, el presidente Petro también convocó a los trabajadores e integrantes de las Juntas de Acción Comunal a un nuevo ‘balconazo’ el lunes 1 de mayo, Día del Trabajador. El motivo de esa convocatoria es llevar un nuevo mensaje al país sobre la necesidad de aprobar los diversos proyectos de reforma que son tramitados en el Congreso, como el laboral, el de pensión y la salud.

“A mí sí me gustaría que este Primero de Mayo todas las acciones comunales me acompañaran allá, en el Palacio de Nariño (...) ¿Para qué? Para expresar un mensaje a las fuerzas políticas y sociales de Colombia. Es que no queremos más esclavismos, queremos dignidad”, sostuvo.

A su vez, respondió a quienes cuestionan la iniciativa de reforma laboral y la propuesta de “dignificar” los sueldos a través de un aumento real y comparó los reparos a ese proyecto con la época del esclavismo. “¿Quién dijo que subir salarios y bajar jornadas hace que el pueblo termine vendiendo calados en la esquina? El pueblo vende calados en la esquina porque no hubo una reforma agraria y aislaron al hombre campesino de la tierra, lo condujeron al páramo y a la gran ciudad”, añadió el mandatario.