Este es el "Mood Ángel" con el que Jessica Cediel enamoró a sus seguidores en Instagram. / Imagen @jessicacedielnet

Jessica Cediel recientemente dejó de salir en la pantalla del Canal Caracol. Sin embargo, donde no ha dejado de aparecer ha sido en sus redes sociales, más exactamente en Instagram, red donde más allá de compartir contenido sobre su vida personal y laboral, también deja algunos contenidos a “modo tutorial” en el que comenta algunos secretos de su belleza.

Y fue en esta ocasión, donde la expresentadora de La Descarga publicó un Reel que ha generado múltiples reacciones, en el que se le puede ver con un maquillaje bastante pronunciado y luciendo un traje negro que despertó, seguramente, más de un suspiro en los fans que constantemente la siguen.

“Mood: 😇 angel! Hoy me hice mi maquillaje y me siento MUY orgullosa de mi! 🥹💋 Me siento bien. Tierna. Sexy. Inteligente. Capaz. Guerrera. Me amo con mis aciertos y mis defectos. 🖤 This is me. Sometimes 🫠💖🐆💐🌷🍂🌸🌙🌼🥀”, escribió la modelo bogotana que constantemente “innova” en sus publicaciones, luciendo diferentes accesorios que resaltan su belleza.

La expresentadora de La Descarga dejó boquiabiertos a varios fans con un video que publicó y el cual alcanzó casi 40 mil likes y 527 comentarios en menos de 24 horas. / Video @jessicacedielnet

Con una gargantilla negra, unos aretes gigantes y redondos, con su cabello largo pero alborotado, y una mirada muy sensual, la expareja de Pipe Bueno logró en menos de 24 horas de haber cargado el clip, casi 40 mil likes y 527 comentarios; interacciones que confirman que la bogotana es una de las famosas colombianas que más tráfico consigue en Instagram.

“Ese collar yo te lo regalé amiga, ¿te acuerdas? Me alegra saber que lo conservas. 💕”, “Jessica eres una de las mujeres más lindas de colombia👏👏👏👏👏 personalidad, calidad humana ,berraquera y mucho más q tu sabes q posees😉❤️💖”, “Me da ansiedad el video, pero toda una diosa❤️🔥”, “Bella por dentro,bella por fuera 😍”, “Lo.mas hermoso que hay en instagram ❤️”, escribieron algunos de los fans en la caja de comentarios del posteo.

Jessica Cediel por lo pronto parece que seguirá cargando este tipo de contenidos, videos en donde deja ver cuáles son los “secretos o trucos” que realiza para mantener una figura tan atlética y esbelta, misma que no solo le ha servido para hacerse de varios roles en múltiples proyectos televisivos, sino también ser una de las mujeres con más seguidores en Instagram. La modelo actualmente está muy cerca de alcanzar los 10 millones de followers en esta red.

Jessica Cediel habló de la enfermedad que le está afectando el rostro: “Eso no debe ser una inseguridad”

Jessica Cediel es muy activa en su cuenta de Instagram, y fue allí donde una de sus seguidoras le cuestionó en una de sus historias, que tenía la cara “manchada”. De inmediato la presentadora no dudó en contestarle a la usuaria explicándole el motivo por el cual le aparecen estas marcas en el rostro. Muy al natural, la bogotana posteó su respuesta:

“Mi querida Daniela: se me ve manchada porque la tengo manchada. Tengo MELASMA y por eso siempre va a estar así. A veces no se notan cuando me las tapó con maquillaje pero hoy por ejemplo no me las quise tapar. Puede que mejoren un poco con algunas cremas o tratamientos faciales pero SIEMPRE van a estar porque soy así”, indicó inicialmente.

Jessica Cediel habló de sus manchas generadas por una afección en la piel llamada melasma. / Foto @jessicacedielnet

Después de esto, la expresentadora de “La Descarga” precisó los motivos que hacen que las manchas se noten mucho más.

“Y si tomo el sol como lo he hecho estos dos fines de semana se van a marcar AÚN MÁS. Así me muestro y me encanta hacer abierta con el tema porque del otro lado del teléfono he leído miles de casos de mujeres que les pasa igual y se siente mal y NO DEBE SER ASÍ. Y eso no debe ser una inseguridad así que no te preocupes yo sé que las tengo. Te mando un beso”, terminó señalando la presentadora.