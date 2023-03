Con millonario regalo, La Liendra sorprendió a Dani Duke tras su regreso de Dubái

La Liendra sorprendió a Dani Duke con costoso regalo. / Imagen @la_liendraa

La Liendra ha regresado a Colombia después de pasar varias semanas en los Emiratos Árabes Unidos, más precisamente en Dubái, donde pudo cumplir su gran sueño de conocer a Cristiano Ronaldo, con quien conversó y se tomó varias fotografías que presumió por sus redes sociales.

Durante su estadía en Dubái, La Liendra también estuvo trabajando en la creación de contenido para sus redes sociales, y, aunque disfrutó de su tiempo en el extranjero, su novia, Dani Duke, reveló que tuvo muchos problemas para comunicarse con él, debido a la diferencia de horarios y la mala conectividad a internet.

Pero más allá de esto, Dani Duke compartió un emocionante momento en el que se reunió con La Liendra después de más de un mes separados. En un clip que publicó, después se ve a la modelo cerrando los ojos y extendiendo los brazos, mientras su novio le entrega una pequeña caja. Tras abrirla, Dani descubre una hermosa pulsera de oro que el quindiano compró especialmente para ella.

“Wow, novio, hermosa, demasiado, pónmela, wow, es de la cosa de oro, ay no, será que la puedo arreglar para que me quede más estrechita, me encantó”, expresó Dani Duke, quien emocionada le dio un enorme beso a su novio en agradecimiento.

La Liendra trajo de Dubái una costosa pulsera de oro para su novia, Dani Duke. / Video @notifamosoos

La Liendra explicó que compró la pulsera porque sabía que ella no tenía ninguna joya de aquel país y quería traerle un detalle especial. Después de ponerle la pulsera, el quindiano se preguntó por el tono tan amarillento que tenía la joya, a lo que su novia le contestó: “Porque es oro, oro de allá”; el momento quedó registrado en la cuenta oficial de Instagram de Dani Duke.

Ahora que La Liendra regresó a Colombia, los seguidores le han preguntado en varias publicaciones si grabó contenido durante su tiempo en Dubái, esto con la posible intención de que comparta más detalles sobre su encuentro con el astro del fútbol portugués, Cristiano Ronaldo.

La millonada que cuesta el reloj de Cristiano Ronaldo que La Liendra quería comprar en Dubái: “Más adelante será”

El influenciador quindiano La Liendra, ha dejado a sus seguidores sorprendidos al mostrar en redes sociales su visita a una tienda de relojes de lujo en Dubái, con el objetivo de averiguar el precio del accesorio que promociona su ídolo, Cristiano Ronaldo.

La Liendra siempre ha manifestado su admiración por el jugador portugués, por lo que no es extraño que haya querido conocer el precio de su reloj de diseño especial de caja de Caviar, hecho de oro blanco de 18 quilates y con 388 piedras preciosas de tsavorita verde incrustadas, (características que señala la web donde se puede comprar el artículo).

Este fue uno de los relojes que usa Cristiano Ronaldo, mismo que averiguó La Liendra en una tienda JACOB & CO. en Dubái. / Foto @jacobandco

En dicha tienda, le mostraron tres versiones del reloj, con precios que oscilan entre los 28 mil dólares (casi 135 millones de pesos) y los 145 mil dólares (alrededor de 703 millones de pesos), dejando a La Liendra muy sorprendido y con la duda sobre si realmente vale la pena gastar tanto dinero en un reloj.

“28 mil dólares, es mucha plata huepu**, ¿será?, se me está dañando el cerebro, horrible, estos precios tan locos, el más económico vale 28.000 dólares (…) ¿Normal? Estamos hablando que eso en plata colombiana cuanto no es”, dijo el quindiano en el clip.

La experiencia de La Liendra mostró la fascinación que tienen algunas personas por los productos de lujo, en este caso, los relojes. Aunque para algunos puede ser una “inversión” justificada, a otros muchos les puede parecer un gasto excesivo e innecesario.