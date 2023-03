Las dos reformas políticas que necesita el país, según el expresidente Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe mencionó que el país apenas necesitaría dos reformas

En medio de las modificaciones y propuestas que han tenido lugar con la llegada del nuevo Gobierno colombiano en cabeza del presidente Gustavo Petro, la discusión por las reformas que se han radicado en distintas áreas que competen al país, sigue creciendo. En ello, recientemente participó el exmandatario Álvaro Uribe.

A través de su cuenta de Twitter, el expresidente se pronunció en horas de la noche del 23 de marzo de 2023 haciendo referencia a dos reformas políticas que, según su criterio, son necesarias para el país.

Uribe mencionó que, de un lado, es necesario “acabar mermelada corrupta”, donde menciona que el dinero de los gobiernos hacia las regiones que, en últimas, finaliza su recorrido engrosando el capital de algunos políticos. Y, por otro lado, la segunda reforma política debe concentrarse en reducir el congreso.

Las reformas que propone el expresidente Álvaro Uribe. Crédito: @AlvaroUribeVel/Twitter

Frente a su mención, los comentarios no se hicieron esperar. En ellos, algunos señalan que la “práctica de la mermelada” es una situación que se ha registrado en el país desde hace mucho tiempo, mientras que otros cuestionan las dos reformas, añadiendo que se debería aumentar la representación en el congreso y reducir los salarios.

En contraposición por las críticas a las reformas y las nuevas propuestas que se anuncian desde la oposición, como la del Centro Democrático, el senador por el Pacto Histórico, Wilson Arias, arremetió contra la bancada mencionando que:

“Lamento desilusionar a la derecha, pero no, los $3.000.000.000 de pesos que Sarmiento Angulo le dio a @CeDemocratico para campaña 2022, NO fue un crédito, literalmente fue un regalo que les dio a través de sus empresas. No son una oposición inteligente, son una oposición comprada”.

Incluso, en horas de la mañana había publicado una mención al expresidente Uribe en el que indicó:

“Oiga @AlvaroUribeVel, dígale a Colombia la verdad: la consulta popular que usted promueve contra las Reformas del Cambio, es su forma de devolverle a Sarmiento Angulo parte de los $3.000.0000.000 de pesos que él les dio para la campaña de 2022. Legislan para él, no para el pueblo”, señaló el senador.

Arias se refiere a las críticas de la oposición. Crédito: @wilsonariasc/Twitter

Sobre la caída de la reforma política y la polémica que le sucedió

El jueves 23 de marzo de 2023, la reforma política que habría impulsado el Gobierno nacional en el Congreso, con Roy Barreras como presidente, se hundió y así lo confirmó en cabeza de la presidencia de la República, Gustavo Petro.

En plena sesión, el presidente del Congreso, rompió el documento y mencionó lo siguiente: “Esta es mi posición sobre la reforma política”, lo anterior sucedió luego de que se presentaran artículos polémicos que abriría la puerta, entre otras, a la reelección automática del Congreso para el 2026, así como la vía para que congresistas puedan ser ministros.

“Creo que en la reforma política no queda ningún tema progresista. Sin listas cerradas y cremalleras, es decir, que permitan igualdad de curules para hombres y mujeres y sin financiación estatal de las campañas, la reforma no aporta a un avance en la calidad de la política”, mencionó por su parte el presidente Gustavo Petro.

Luego del suceso, la discusión se concentró en identificar la responsabilidad de lo que había sucedido. Por su parte, la oposición mencionó que la redacción del documento estuvo a cargo de senadores del Gobierno. Ante esto, Barreras mencionó que los senadores que apoyan el Gobierno Petro no deben agredirse “internamente”. Incluso se conoció que también había solicitado que se retirara la reforma política.

Así lo indicó desde el Congreso, donde envió la solicitud “al Gobierno autor de la reforma política y partícipe de las ponencias retirarla, pero presentar la reforma que el país necesita el semestre entrante. Habrá reforma. El Gobierno no termina el 20 de julio. Nos quedan tres años para limpiar la democracia de clientelismo”.

Por otro lado, también agregó que la reforma política debe estar sujetas a modificaciones y señaló que promoverán un nuevo documento, que registre estos cambios. Ultimó diciendo: “No celebren: al final ganaremos”.