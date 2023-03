La selección Colombia enfrentará al “mejor central del mundo” en Corea del Sur

Kim Min-Jae es una de las figuras del Napoli que está cerca de ganar la Serie A y jugará los cuartos de final en la Champions League. REUTERS/Ciro De Luca

La selección Colombia última los detalles para su encuentro amistoso frente a Corea del Sur, el 24 de marzo en Ulsan, donde la Tricolor pondría a los mejores jugadores en su nómina para enfrentar a uno de los equipos que figuró en el Mundial Qatar 2022.

El cuadro de los Tigres Blancos, dirigidos por el alemán Jürgen Klinsmann, tiene como objetivo comenzar el nuevo proceso con una victoria sobre los cafeteros y consolidar el gran trabajo que realizó en el certamen en territorio catarí, donde llegó a octavos de final tras eliminar a Uruguay.

Corea del Sur consolidó una gran nómina que es liderada por su estrella Heung Min Son, también figura del Tottenham, al igual que el defensor Kim Min-Jae, uno de los futbolistas más destacados en la temporada europea por sus grandes números con el Napoli en la Serie A y Champions League.

“El mejor central del mundo”

Luciano Spalletti, técnico del Napoli, ha destacado en muchas ocasiones el trabajo de Kim Min-Jae como defensor central del conjunto italiano, que está muy cerca de coronarse campeón de la Serie A por primera vez en 33 años de historia y superando a clubes históricos como Inter, Milan y la Juventus.

El entrenador habló para el canal de streaming DAZN sobre el valor del surcoreano y destacó que su mejor habilidad es la salida al ataque sin lanzar el esférico directamente al área rival sino transportarlo en cancha, asociarse con los mediocampistas y ser rápido en las jugadas ofensivas.

Luciano Spalletti, técnico que tiene cerca al Napoli de su primer título en Serie A en 33 años. REUTERS/Massimo Pinca

“Kim hace al menos 20 cosas increíbles por partido, para mí realmente es el mejor central del mundo. Cuando comienza la carrera con el balón en los pies, puede meterlo en el área rival en cinco segundos”, afirmó Spalletti durante la entrevista con el medio.

Otro entrenador que elogió a Kim Min-Jae fue José Mourinho, que afirmó que en su etapa como técnico del Tottenham se interesó en el defensor surcoreano y quiso ficharlo, pero la situación económica del conjunto inglés no permitió su transferencia.

“Hay uno sobre el que puedo contarte una historia, hablé con él varias veces en el pasado por FaceTime, quería traerlo al Tottenham, pero el Tottenham no me ayudó, el jugador costaba 10 millones y ofreció cinco, en ese momento no podía gastar dinero. Hablé con él dos o tres veces por FaceTime, tenía muchas ganas de venir pero no vino”, dijo el portugués.

Números de élite

Kim Min-Jae está pasando por el mejor momento de su carrera en el Napoli, conjunto en el cual se ha destacado no solo como defensor central sino por sus labores en la zona de contención, en la primera línea de volantes, así como sus apariciones en casi todo el campo de juego.

Según las cifras arrojadas por BeSoccer, página especializada en análisis de fútbol, el surcoreano suma 2.336 interceptaciones en la Serie A, líder en ese ítem, y tiene la mayor cantidad de pases en lo que va de la temporada con 2.040.

Juego aéreo, una de las fortalezas de Kim Min-Jae en el Napoli. REUTERS/Ciro De Luca

También se destaca que el 78% de su juego en la cancha es por el centro, así como el 67% de su trabajo es en campo propio y alcanza a cubrir casi todo el terreno, convirtiéndolo en un polivalente defensor en las bandas, cabeza de área y zaguero.

Otro punto que se destaca en el juego de Kim Min-Jae con el Napoli es el juego aéreo, en el cual ganó 71 de los duelos en la Serie A y hace parte del top tres de jugadores con esas características, que son tan importantes en el fútbol italiano, ya que es famoso por su sistema defensivo.