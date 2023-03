Danna García sorprendió con emotivo mensaje: “Soy un humano imperfectamente valioso”

Danna García se despachó por Instagram y dejó reflexivo mensaje. / Imagen @dannagarciao

La famosa actriz colombiana Danna García, recordada por su papel de Norma Elizondo en Pasión de gavilanes, ha pasado por meses difíciles debido a múltiples quebrantos de salud. Sin embargo, a través de sus redes sociales, la nacida en Medellín compartió con sus seguidores un emotivo mensaje con reflexión e “invitación” incluida.

En su Instagram, la actriz compartió un video en el que se muestra luciendo un vestido negro, mientras posa de diferentes maneras frente a la cámara. Acompañando al clip, escribió un texto en el que confesó que durante muchos años luchó contra sus inseguridades y no aceptaba su “humanidad imperfecta”, pero que ahora reconoce su valía y anima a sus seguidores a hacer lo mismo.

“Me costó muchos años lograr aceptar mis inseguridades y entender que soy un humano imperfectamente valioso. El sentirme suficiente y especial a pesar de lo que escuchara cambió mi vida y mi percepción del mundo. Me hizo más empática, menos solitaria, y me identifiqué con millones de personas, cuando descubrí que miles alrededor del mundo lo padecen, a veces en silencio, igual que yo”, escribió inicialmente la actriz.

Danna García sorprendió con emotivo video por Instagram: “soy un humano imperfectamente valioso”. / Video @dannagarciao

Danna también cuestionó la falta de confianza y autoestima en algunas mujeres, invitando a reconocerse, unirse y amarse a sí mismas para mostrar la mejor versión de cada una sin importar los bloqueos mentales.

" [...] Cuántas mujeres no hemos sentido que no somos ‘suficientes’ o ‘valiosas’ y nos hemos sentido inseguras hasta de sonreír y buscar nuestros sueños. Yo les invito a reconocernos, a unirnos, a amarnos, a ser nuestra mejor versión desde esa diferencia que nos hace únicas y GRANDIOSAS. Los límites solo están en nuestra mente”, señaló la actriz.

Danna García ha sido un referente para muchos en la industria del entretenimiento, con una trayectoria de más de 30 años en la televisión y el cine, participando en producciones como “Café con aroma de mujer”, “La Traicionera”, “Un gancho al corazón” y “Las Amazonas”, demostró su compromiso con los más de 3,7 millones de seguidores en Instagram, a quienes quiso darles un reflexivo mensaje.

En un mundo donde se exige una imagen “perfecta” y apariencia “impecable”, el posteo de Danna García invita a reflexionar sobre la importancia de aceptarnos y amarnos a nosotros mismos tal y como somos; con nuestras imperfecciones y diferencias, para alcanzar a ser la mejor versión de nosotros mismos.

La reconocida actriz paisa reveló que le costó bastante tiempo aceptar sus inseguridades. / Imagen @dannagarciao

La actriz Danna García reveló por qué no tuvo más hijos: “El gran dolor de mi vida”

Danna García se convirtió en madre por primera vez el 8 de julio de 2017. Y aunque planeaba tener más hijos, esto se quedó tan solo en un sueño y un deseo que no se cumplirá. Así lo dejó saber la misma actriz en medio de una entrevista con ‘Más moda, menos filtro’, sección del programa ‘Despierta América’ de Univision.

De acuerdo con lo expuesto por la antioqueña de 45 años, no poder sumar nuevos miembros a su familia es uno de los dolores más grandes que ha tenido en la vida y eso lo supo a través de una particular experiencia.

“El gran dolor de mi vida es no haber tenido más hijos. Un día tuve un sueño y fue un sueño súper revelador porque yo ya me estaba haciendo de todo para quedarme (embarazada). Me desperté y dije: ‘mi cuerpo me ha dicho que no’. Fue así. Que sería algo malo para mí y para el bebé. Como había pasado estos retos personales de salud en los que no salía adelante, eso dificultó que pudiera yo quedarme embarazada, fue dolorosísimo”, señaló Danna García en el programa.