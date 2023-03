“Bolillo” Gómez criticó a sus jugadores en Junior: “Solo alcanzan 40 minutos de condición física”

Hernán Darío Gómez se prepara para el compromiso del Junior contra América en Cali el 23 de marzo. Twitter Junior

El Junior de Barranquilla sigue sin salir de la crisis deportiva que lo aborda desde el año pasado, primero con el técnico Julio Comesaña, después bajo el mando de Arturo Reyes y ahora de la mano de Hernán Darío Gómez, que sufrió su primera derrota en dos partidos dirigidos, frente al América por 2-0 el 23 de marzo.

Luego de la caída en Cali, por la séptima jornada de la Liga Betplay, el entrenador de los Tiburones habló sobre cómo encontró a la nómina tras su primera semana en el club, los problemas y factores a mejorar tanto en lo táctico como en lo físico, éste último, el más preocupante.

Bolillo lanzó una dura crítica contra sus propios jugadores porque no aguantaron y una vez más se evidenciaron los errores en la parte defensiva como ofensiva que por ahora los deja últimos del campeonato con siete puntos.

“Tenemos muchas dificultades”

Durante la rueda de prensa tras el encuentro en el estadio Pascual Guerrero, en Cali, el técnico Hernán Darío Gómez afirmó que el América superó al Junior porque uno de los problemas más graves que tiene el equipo es el estado físico de varios jugadores titulares.

“América tiene mucho orden, tiene ritmo, compite y recupera fácil. Es muy normal el resultado de hoy porque tenemos muchas dificultades, perdemos el orden y no tenemos fuerzas para el segundo tiempo. Nos alcanza 40 minutos la condición física y hasta ahí llegamos, el equipo tiene muchos problemas de condición física”, explicó Bolillo.

Agregó el entrenador del Tiburón que, “tuvimos un primer tiempo en el que hicimos cosas importantes pero después mentalmente no tenemos la fuerza, físicamente no tiene la preparación para sostener 90 minutos. Tengo que ser respetuoso de lo que estoy encontrando”.

Dos equipos diferentes

Un aspecto que el Bolillo Gómez consideró crítico en el Junior es que en cada partido aparecen dos equipos totalmente distintos, el primero es con mucha actitud y propuesta ofensiva, pero por la falta de condición física cambia totalmente y se vuelve una nómina vulnerable.

“Lo que pasa no es que al equipo se le dificulte encontrar goles, sino que el equipo está viviendo un momento muy difícil en muchos aspectos. Le cuestan muchas cosas. Junior es un equipo que trabaja un rato, después tiene muchas dificultades todo el partido. Entra a un primer tiempo y empareja el partido, pero después se viene un poco abajo”. dijo el técnico.

Walmer Pacheco en el partido de Junior contra el América en Cali. Twitter Junior

Explicó Gómez que, “Junior tuvo un primer tiempo que se puede decir hizo cosas importantes de lo que se ha empezado a informar, ya después el Junior mentalmente no tiene la fuerza, físicamente no tiene la preparación para sostener 90 minutos en este momento. Ya Junior había dado todo lo que tenía por dar. Nos pasó con Santa Fe. He visto los partidos de Junior y le cuesta”.

“Junior anda por un momento muy complicado, pero no quiero recién llegado decir cosas que estoy viendo. Debo ser un poco prudente con las cosas que estoy encontrando. Junior hizo un primer tiempo aceptable, después no hubo respuesta porque no tenemos una buena preparación física”, añadió Bolillo.

Un clásico de necesitados

Junior jugará el 26 de marzo el Clásico Costeño contra el Unión Magdalena en Santa Marta con la necesidad de mejorar su juego, ganar y salir del fondo de la tabla, ya que en este momento tienen la misma cantidad de puntos los dos conjuntos con ocho unidades.

Sin Juan Fernando Quintero, convocado por la selección Colombia, es posible que Hernán Darío Gómez vuelva a utilizar como volante creativo a Luis Cariaco González y el delantero sería nuevamente Brayan León, en reemplazo de Carlos Bacca.