Sebastián Yatra reveló picante detalle de su vida íntima: “Perdí la cuenta”

Durante los últimos meses Sebastián Yatra ha estado involucrado en rumores de un presunto romance con la cantante española Aitana; aunque a los dos famosos ya se les ha visto de viaje juntos y en imágenes bastante comprometedoras, ninguno de los dos ha confirmado la relación. Pero recientemente el colombiano reveló un interesante detalle de su vida íntima que confirmaría que Yatra está en una relación.

El artista colombiano fue uno de los últimos famosos invitado al programa de entrevistas La Resistencia, en donde le preguntaron sobre diferentes aspectos de su vida profesional, personal y amorosa. Aunque le mencionaron a Aitana el cantante colombiano se mantuvo en silencio y no reveló ningún detalle sobre los rumores de su relación con la española.

El periodista David Broncano destacó que Yatra es uno de los artistas más queridos por el público femenino de Colombia y el mundo, por lo que le hizo algunas preguntas que despertaron el interés de las mujeres que allí estaban. El comunicador l cuestionó al colombiano por su vida sexual, “¿cuántas relaciones sexuales has tenido en el último mes?”.

Lo que más sorprendió fue la respuesta de Sebastián Yatra, quien aseguró que ya ha perdido la cuenta. “Yo ya perdí la cuenta”, expresó el cantante colombiano provocando las risas del público, el periodista insistió en que le diera un aproximado y Yatra preguntó por el día del mes en el que estaban.

“No, en los últimos 30 días, ¿cuántas relaciones has tenido?”, cuestionó de nuevo el presentador. Entonces Sebastián Yatra hizo algunas cuentas y respondió que “por ahí veinti... veintitantas”. La respuesta nuevamente impactó al público y al mismo presentador.

En redes sociales el clip de esa respuesta se empezó a difundir y las fanáticas de Yatra han reaccionado felicitando a Aitana. “Aitana está gozando”; “Has el amor y no la guerra”, “Estos dos no pierden tiempo”, “Qué afortunada”, “Hace muy buena pareja Aitana con Sebastián”, se lee en los comentarios.

Los rumores iniciaron a finales del año 2022, cuando Sebastián Yatra pasaba las festividades en España y fue captado cenando con la cantante Aitana y en diferentes eventos. Al cantante colombiano se le ha visto desde fin de año del 2022 bastante cercano a la también artista española, quien meses antes confirmó que terminó su relación con el actor Miguel Bernardeu, conocido por su participación en Élite.

La prensa internacional los ha captado juntos en tierras españolas y aseguran que Sebastián Yatra se ha quedado en el apartamento de Aitana, que salen a cenar y que la madre del colombiano ya conoce a la española. Cabe resaltar que la presencia de Yatra en España se debe a que será jurado en La Voz Kids España 2023, al igual que Aitana Ocaña. La prensa también los captó juntos recientemente en unas vacaciones por Los Ángeles.

Las imágenes que han sido reveladas por los paparazzis que se los cruzaron en la ciudad estadounidense muestran a una Aitana y un Sebastián Yatra bastante sonrientes y acaramelados. en las instantáneas que le han dado la vuelta al mundo se ve que Yatra abraza por la espalda a la española, que se ve muy feliz acompañada por el que sería su nuevo novio.

Cabe resaltar que ambos están solteros desde hace un tiempo y recientemente se les vio compartiendo tiempo juntos en Madrid. Sin embargo, ante el aumento de los rumores, la actriz mexicana habló con la prensa en un reciente evento y confirmó que sigue soltera, además, se refirió a su relación con Yatra.

En medio de un evento en el que la actriz mexicana dio declaraciones a la prensa de ese país, a Derbez le preguntaron si actual,kente estaba empezando un romance con el cantante colombiano, a lo que ella respondió: “¿Cuál romance? Estoy feliz soltera y no me pongan ahorita novios hasta el próximo año. No hombre, ¡cómo inventan!, (Sebastián Yatra) es mi amigo”.