Roy Barreras le pidió al Gobierno retirar el proyecto de reforma política con dramático gesto: “Sin lista cerrada no vale la pena”

Roy Barreras rompiendo la reforma política

En la mañana del jueves 23 de marzo, el presidente del Senado, Roy Barreras, pidió al Gobierno nacional que retire la reforma política, mientras rompía dos hojas blancas. El senador del Pacto Histórico señaló que sin algunos puntos del articulado esta no valía la pena.

“Una reforma sin lista cerrada paritaria de género no vale la pena y yo le pido hoy al señor ministro y al gobierno que retire esta reforma que ya no tiene absolutamente ningún sentido. Esta es mi posición sobre la reforma política cerrada obligatoria”, dijo el presidente del Senado mientras rompía en dos varias hojas.

Roy Barreras señaló que aún al Congreso le quedan tres años para presentar una reforma política conveniente para Colombia con mayores elementos que “el país necesita”.

“Pero no se preocupen el gobierno no se termina el 20 de julio; nos quedan tres años para que hagamos la reforma que el país necesita, y ya no solamente la de ellos tres elementos fundamentales la lista cerrada paritaria, la financiación estatal, completa la autoridad electoral independiente, sino también eliminar la circunscripción especial de Senado, que terminó siendo un adefesio encareció tremendamente las campañas electorales y eliminó la representación y en la rendición de cuentas de los senadores en sus regiones”, dijo Barreras.

De igual manera, también se manifestó a través de su cuenta de Twitter, señalando que las reformas que necesita el país se deben hacer con calma.

“La Reforma Política que defiendo hace 7 años, desde el Acuerdo de Paz, tenía como punto de honor la lista cerrada paritaria que arranque de raíz el sistema político clientelar. Sin ella no tiene sentido. Pero calma, quedan 3 años. ¡Sin afanes, habrá reforma el año entrante! (2024), escribió el presidente del senado en un trino.