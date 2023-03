Rafa Pérez le mandó pulla al Junior tras su buen presente en San Lorenzo

Rafael Pérez ha disputado ocho partidos con San Lorenzo @SanLorenzo/Twitter

A comienzo de 2023 todo estaba casi listo para que el defensor colombiano Rafa Pérez se vistiera con los colores del Junior de Barranquilla, sin embargo, el jugador cartagenero de 33 años no pasó los exámenes médicos y vio frustrado su pase al conjunto Tiburón.

Te puede interesar: “Bolillo” Gómez habló de su debut con Junior: “Si seguimos así nos van a coger odio”

En su momento, el futbolista apuntó contra el médico del Junior de Barranquilla, ya que según él, no tenía problemas físicos como lo manifestó durante una entrevista para el programa El VAR de Caracol Radio. “Hasta donde tengo entendido fue un tema netamente del departamento médico que ha emitido un concepto de que supuestamente no estoy al 100 % para mi admisión al Junior”.

Y agregó: “Prevé que tengo síntomas de que pueda sufrir un tema de pubalgia, pero yo digo que estoy al 100 por ciento de mis condiciones y le hice saber a mi representante que si me lesiono de eso, cosa que estoy seguro de que no será así, no le cobraría un solo centavo al club. Hago énfasis porque esta situación la verdad está dañando mi nombre porque en todos lados sale que Rafael Pérez no llegó a Junior por evaluación médica y quedó como si yo estuviera lesionado o tuviera alguna limitación. En mi caso no es así”.

Te puede interesar: Así fue la primera rabieta del Bolillo Gómez con sus jugadores en pleno entrenamiento de Junior

Tras su fichaje caído con la escuadra Rojiblanca, Pérez decidió continuar su carrera en el fútbol argentino para defender los colores de San Lorenzo de Almagro, cumpliendo una destacada campaña en la liga gaucha. Por todas las competiciones con el club de Boedo, el colombiano ha disputado ocho encuentros marcando un tanto por Copa Argentina.

Recientemente, Rafa Pérez dialogó con el Gol Caracol sobre su presente deportivo en territorio argentino: “La adaptación en San Lorenzo ha sido más rápida por la calidad de compañeros que se encuentra uno en el vestuario. Eso hace que las cosas hayan sido un poco más fáciles. Obviamente, también por el tiempo que yo llevo ya en el fútbol argentino, he conocido un poco a la idiosincrasia del jugador argentino, de su cultura, de sus costumbres”.

Te puede interesar: Los mejores memes que dejó el gris debut del ‘Bolillo’ Gómez con Junior ante Santa Fe

Para el mismo medio, el nacido en Cartagena volvió a referirse a la situación que lo privó vestirse con los colores del Junior de Barranquilla, al que no le cierra la puerta, pues es el equipo de sus amores.

“Con el tema del Junior, yo estuve siempre tranquilo porque sé mi condición física, sé de mi profesionalismo y hoy está demostrado que yo llegando acá a San Lorenzo pasaron 10-15 días y ya estaba ya estaba jugando en plenitud de condiciones”.

El ex Independiente Santa Fe lamentó el presente de Junior en la Liga BetPlay Dimayor que derivó en la salida de Arturo Reyes de la dirección técnica: “La actualidad del equipo en estos momentos duele mucho, por lo que viene pasando, pero seguramente que van a poder estar mejor porque tienen muy buenos jugadores. Así que nada, eso era como que lo último ahí que quería decir”.

Su debut profesional fue en 2008 con el Real Cartagena, que cuatro años después lo transfirió al fútbol chino en el que jugó para Chongqing FC. En 2013 regresó a Colombia para enfundarse la camiseta de Independiente Medellín, un año después pasó a Independiente Santa Fe y posteriormente al Portuguesa de Brasil.

Tras su experiencia en Bulgaria con el CSKA Sofía y Litex Lovech, Rafa Pérez volvió al país al ser contratado por el Junior de Barranquilla en 2017 en el que permaneció hasta 2019 ganando dos ligas, una Superliga y una Copa Colombia.