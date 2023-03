Prudencia y serenidad: esta sería la estrategia de Piqué para responderle a Shakira

Piqué estaría estaría esperando un “traspiés” mediático de la barranquillera para ganar una eventual puja legal. / Foto @3gerardpique - @shakira

El boom mediático que ha generado el pleito por la eventual infidelidad de Piqué a Shakira tomó dimensiones inimaginables. Muchos famosos se identificaron, otros no tanto, pero lo que sí ha dejado esta novela, ha sido reacciones poco “comunes” en un exblaugrana que siempre se vio sobrio y muy sereno frente a la “tiradera” de una barranquillera que no desaprovecha oportunidad alguna para manifestar sus sentimientos.

Te puede interesar: Shakira y la sorprendente razón de la bruja en el balcón de su casa

La colombiana y el español parece que no tienen contacto alguno, solo se limitan a comunicarse por medio de unos abogados que como “hienas” se saborean de lo que les dejará un pleito legal donde muchos millones de euros están en disputa.

Y estos mismos juristas son los que le habrían aconsejado a Piqué que se mantuviera prudente, sereno, resiliente y muy analítico para conseguir ganar una puja donde la barranquillera tendría eventualmente “todas las de perder”, esto por las múltiples manifestaciones en las que su imagen de “mujer dolida” le pasaría factura a la hora de enfrentarse a un juicio donde no solo lo económico estaría en juego, sino también una posible custodia de Milan y Sasha, sus hijos.

Abogados le habrían aconsejado a Piqué que se mantuviera prudente, sereno y resiliente en función de un eventual juicio contra la colombiana. / Foto @3gerardpique

Esta “asesoría” fue reseñada en el programa de la cadena española Telecinco, donde en el magacín matutino en “El programa de Ana Rosa”, varios panelistas indicaron que esta estrategia sería uno de los pilares fundamentales para que Piqué tenga “herramientas” y pueda atacar a una Shakira que estaría hundiéndose “desacreditándose así misma” con sus comportamientos.

Te puede interesar: Shakira habría dejado mensaje oculto a Gerard Piqué en la canción “TQG”

Este panorama estaría propuesto en una primera instancia, ya que el español también pretendería considerar su candidatura a la presidencia del F.C. Barcelona, equipo del que es socio actualmente y mismo que no pasa una muy buena racha administrativa desde que Joan Laporta dirige las arcas del club.

Cabe señalar que, las afirmaciones de los panelistas en el magacín “El programa de Ana Rosa” toman mucha fuerza tras la entrevista que concedió el exjugador al medio El País, en la que afirmó estar muy tranquilo, enfocado en sus proyectos personales y poco preocupado en cambiar su imagen satanizada en una prensa internacional que constantemente lo “perfila como el malo de la película”.

Shakira habría dejado mensaje oculto a Gerard Piqué en la canción “TQG”

Luego de las declaraciones de Gerard Piqué sobre la responsabilidad que deben tener los padres con sus acciones frente a los hijos y en las que aseguró que no invertiría dinero para mejorar su imagen, medios españoles han asegurado que las personas han pasado por alto un mensaje oculto al final del tema “Te Quedó Grande”.

Te puede interesar: Gerard Piqué se despachó contra Shakira y habló sobre su separación

Según indicaron los presentadores de “Fiesta” en el canal Telecinco de España, existe una grabación de audio en la que se escucha claramente cómo la colombiana al final dice “F*uck you” que en español sería algo como “Vete a la mierd*”. Esto generó una discusión entre los comunicadores, quienes saltaron a la yugular de la barranquillera haciendo énfasis en que la cantante estaría “cruzando líneas rojas”.

Las redes sociales afirmaron que la artista al final de la canción expresa "F*ck you" en medio de risas.

“Hay que fijarse bien, pues no es fácil percibirlo. En un momento dado, Shakira se ríe y dice F*ck you”, expresó Jorge Moreno que forma parte del grupo de presentadores del tradicional teleshow. Sin embargo, Telecinco no la única cadena de TV en España que se ha referido a esta situación, ya que Informalia también habría dicho que no se percibe bien, porque la artista se ríe y camufla la palabra.

Adicionalmente, una cuenta de Twitter que hace seguimiento a la colombiana en sus apariciones, así como canciones que comparte, habría confirmado con un corto clip que se alcanza a escuchar el momento en el que la intérprete de Día de enero y Te dejo Madrid lanza el contundente mensaje en contra de Gerard Piqué.