“Pibe” Valderrama arremetió contra “Juanfer” Quintero por ir lesionado a la selección Colombia

El Pibe Valderrama no le gusto para nada que el jugador se haya unido a la selección Colombia. @pibevalderramap

Desde las 6:00 a. m. hora colombiana, la Tricolor se medirá en el Ulsan Munsu Football Stadium al combinado de Corea del Sur el viernes 24 de marzo. Este será el quinto partido de Néstor Lorenzo en la dirección técnica del cuadro cafetero, en la que acumula tres triunfos y un empate.

Te puede interesar: El Pibe Valderrama se volvió a poner la camisa de la selección y envió un mensaje a los críticos: “Los ídolos no se tocan”

Uno de los convocados por el entrenador argentino fue Juan Fernando Quintero, que anteriormente no había podido estar por sus problemas físicos. Sin embargo, el jugador del Junior de Barranquilla fue descartado para el juego ante Corea del Sur, debido a un dolor que presenta en la pantorrilla por lo cual no será tenido en cuenta.

En cuanto al estado de Quintero, durante la rueda de prensa Néstor Lorenzo comentó: “Juanfer’ recibió un golpe en la pantorrilla, en la tibia, que le originaba mucho dolor. El cuerpo médico de la selección habló con el cuerpo médico de Junior, se le hizo un estudio y salió que no tenía lesión, por eso viajó y está acá. Aún acusa dolor, entonces veremos cómo evoluciona. Se está trabajando sobre eso”.

“El cuerpo médico está evaluando hacerle otro estudio más específico. Está en evolución y tratando de mitigar el dolor en la pantorrilla, pero todo fue producto de un golpe. El estudio que mandaron de Junior no diagnosticaba ninguna lesión”.

La lesión de Juan Fernando Quintero no cayó nada bien en Carlos el Pibe Valderrama, que durante una entrevista con el programa Primer Toque de Win Sports expresó su malestar. “Primero es la selección, primero es el país, la selección. Eso no lo podemos cambiar. Voy a la Selección, pero si estoy bien. Si voy a jugar contra Santa Fe y no me meten por lesión, no puedo viajar con la Selección”.

“Ese pelao sí es bobo. Estamos arrancando un nuevo proceso y entonces va lesionado para no jugar. Eso no lo entiendo”.

Por otro lado, el excapitán con la selección Colombia publicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram en apoyo a la Tricolor en el que aparece con la camiseta del conjunto cafetero. “Con la camiseta puesta, representé, represento y representaré a mi país ante el mundo. No hay honor más grande que estar en la historia del cambio de un país violento a un país que se abrazó por el fútbol. Los ídolos no se tocan. #Todobientodobien”.

El Pibe Valderrama sigue portando la camiseta de la selección Colombia. @pibevalderramap

En diálogo con ESPN, Carlos Valderrama aseguró que los jugadores como Falcao hay que dejarlos que sean ellos los que tomen la decisión de retirarse de la selección. Del mismo modo, remarcó que este tipo de futbolistas se han ganado el derecho de decidir por sí mismos cuando dejar de defender los colores del combinado nacional por lo que han hecho a lo largo de carrera por el país.

“Con la camiseta puesta, representé, represento y representaré a mi país ante el mundo. No hay honor más grande que estar en la historia del cambio de un país violento a un país que se abrazó por el fútbol. Los ídolos no se tocan. #Todobientodobien”.

“Falcao García hay que dejarlo, que él se vaya solo, no lo vayan a tocar, los ídolos no se tocan. Hasta que él quiera, y nosotros en Colombia tenemos pocos ídolos, ese es uno de los grandes. El día que él no quiera estar en la selección, él va a alzar la mano. Él aporta no solo en camerino, también hace goles”.