Lorena Meritano sorprendió a sus seguidores con reflexivo mensaje: “Ni la salud ni la enfermedad son permanentes”

Lorena Meritano sorprendió a sus seguidores con reflexivo mensaje en Instagram. / Foto @lorenameritanooficial

Lorena Meritano desafió la censura de Instagram con una publicación que ha dejado a más de uno impactado. La actriz argentina, conocida por sus papeles en exitosas telenovelas latinoamericanas, compartió una foto en la que mostró sus senos tapados por cintas en forma de cruces. Pero más allá de la imagen, lo que sorprendió a muchos fue el mensaje que la acompañaba.

En su reflexión, Meritano habló sobre la importancia de aceptar y superar las cicatrices del pasado, los miedos y los dolores: “Lo que nos ocurre hoy no es definitivo. Ni el éxito ni el fracaso nos definen ni son definitivos. Más bien son dos impostores”, escribió la actriz en un primer momento.

Además, instó a sus seguidores a ser flexibles, a pedir ayuda cuando sea necesario, a buscar herramientas para superar las dificultades y a confiar en sí mismos: “Buscar el equilibrio y ser congruentes. Mente, cuerpo, espíritu. Esto también pasará. Y, cómo en la foto, podrás pintar arte sobre tu dolor. Doy Fe. La vida es hoy. Gracias”, concluyó Meritano.

Lorena Meritano desafió la censura en Instagram y mostró sus senos tapados por cintas en forma de cruces. / Foto @lorenameritanooficial

La publicación de la actriz llega en un momento en el que muchas mujeres están luchando por visibilizar y aceptar sus cuerpos tal y como son, incluso después de haber pasado por cirugías o tratamientos médicos. Un tema que se vio afectado recientemente por una polémica opinión de la presentadora de Día a Día Carolina Cruz.

Cruz, durante una emisión en vivo del programa, hizo comentarios que ofendieron a muchas mujeres que se han sometido a una explantación. Aunque la presentadora no ofreció disculpas y tal parece que no lo va a hacer, aseguró que hablaba desde su propia experiencia personal y que nunca tuvo la intención de ofender a nadie.

La publicación de Lorena Meritano ha recibido muchos comentarios de varios de sus seguidores, que ven en ella un mensaje de empoderamiento y aceptación personal. La actriz, que ha enfrentado varias batallas personales, incluyendo un diagnóstico de cáncer de seno en 2014, ha sido una voz valiente en la lucha contra el cáncer y la visibilización de la salud mental. Esta publicación es solo un ejemplo más de su compromiso con la vida y la superación personal.

Lorena Meritano respondió a Carolina Cruz con imagen de su explantación mamaria

Lorena Meritano, que sobrevivió a la lucha contra un cáncer de seno que le fue diagnosticado en 2014, se manifestó frente a la controversia que desató la presentadora Carolina Cruz luego de que diera un controvertido punto de vista durante una emisión del matutino Día a Día de Caracol Televisión en lo relacionado con la explantación mamaria.

La vallecaucana hizo la generalización de que ahora “todas las mujeres” se realizaban dicho procedimiento “por moda”, acusando al ejemplo de las celebridades e influencers en redes sociales de generar esta tendencia.

Lorena Meritano respondió a los comentarios de Carolina Cruz sobre la explantación mamaria subiendo a sus redes sociales una imagen de la que ella tuvo que realizarse en medio de su lucha contra el cáncer de seno (@LorenaMeritano/Twitter)

El viernes 10 de marzo de 2023, en su cuenta de Twitter, Meritano expresó su punto de vista respecto a lo que había dicho la presentadora de una manera muy contundente. La actriz compartió allí una fotografía de su pecho, presumiblemente tomada años atrás, luego de completar el post operatorio de la explantación.

“Y ese día me miré al espejo y dije: Textual. Qué hermosa. Por primera vez en mi vida, debo reconocerlo, me vi realmente hermosa. Vi mi alma y eso sí me define como mujer. Jamás un par de tetas. Mi cicatriz, luego fueron dos, me recordaba el amor por la vida y mi fortaleza” manifestó la actriz.