Hugo Rodallega se destapó sobre la situación del Deportivo Cali: “No vi apoyo, ni unión”

Hugo Rodallega y sus goles contra el Cali. @SantaFe

Deportivo Cali sigue sumergido en la crisis, esto, luego de la derrota ante Independiente Santa Fe en Bogotá. Hugo Rodallega volvió a marcar en el fútbol colombiano, pero no celebró, esto, como muestra de respeto a su exequipo, sin embargo, el jugador habló sobre su percepción del encuentro y aseguró que vio desunión en la escuadra Azucarera, incluso, algunas discusiones dentro del terreno de juego.

El jugador hizo referencia a su actuación horas después de finalizar el encuentro, no obstante, teniendo en cuenta la connotación de esta fecha, el atacante aseguró que percibió que los jugadores del Deportivo Cali no se respaldaban y no había apoyo entre ellos, incluso, aseguró que escuchó peleas y diferentes cruces de palabras dentro de la institución Azucarera.

En diálogo con el VBar de Caracol Radio, Hugol explicó:

“Yo hoy notaba que los muchachos del Deportivo Cali están en una situación bastante complicada, pero a ver, yo notaba que dentro de la cancha no había como ese apoyo, como esa unión, como ese soporte de que si el compañero cometió un error, vamos a apoyarlo, se decían cosas entre ellos, se peleaban entre ellos, entonces así va a ser difícil”.

Asimismo, el atacante vallecaucano se dio la oportunidad de recordar su pasado en el Deportivo Cali, pues en 2005 salió campeón con este club luego de su paso por Deportes Quindío. El exBahía aseguró que la institución verdiblanca, él y su familia fueron respetados siempre, razón que lo invita a respetar el equipo, incluso, también trajo a colación a Jorge Luis Pinto, técnico que confió en su juego cuando estuvo con la Selección Colombia.

“Por supuesto era el respeto a la institución, al Cali como tal, porque yo fui muy feliz ahí y me trataron muy bien y mi familia también fue muy respetada, entonces siempre van a estar en mi corazón con ese espacio de respeto y agradecimiento. Por supuesto con el profe Pinto hay una relación muy abierta, en la selección compartimos muchísimas cosas, le aprendí muchas cosas también, entonces es como ese respeto para un hombre que ha sido muy profesional”.

De acuerdo con el jugador de Independiente Santa Fe, también tuvo la oportunidad de confesarle a su hijo el sentimiento que tenía por el Cali, pues si bien, no es hincha de este club, destacó que fue la última camiseta que portó antes de salir del país. Le pidió disculpas a la hinchada de Santa Fe, pues fue contra el Deportivo Cali que se le abrió el arco, aunque rescató que no celebró por respecto, aunque espera nuevas oportunidades.

“Abrazaba a mi hijo ahora y le decía, que no había nacido cuando yo hice el último gol aquí en Colombia, entonces fue algo bonito, fue un sentimiento bonito e interno que lo disfruté con mis compañeros, pero con mucho respeto, porque mi última camiseta acá en Colombia fue precisamente la del Deportivo Cali y salí campeón con ellos, entonces el sentimiento va a estar ahí siempre, por respeto no quise celebrar los goles de la manera en que se merecían, a la hinchada de Santa Fe espero que entienda eso, pero yo creo que es algo que se va a ver el fútbol”, sostuvo en el VBar.

Los goles de Rodallega contra el Cali

Al minuto 24′, Christian Marrugo cobró de esquina, el guardameta del Azucarero, Kevin Dawson salió del área y dejó su portería libre movimiento que aprovechó el delantero Hugo Rodallega para cabecear libre de marca y enviarla a guardar para el 1-0.

En la segunda parte el panorama para los caleños no mejoró y los espacios en la defensa se siguieron dando. Al 67′ el delantero santafereño Wilfrido de La Rosa fue derribado en el área por Fabry Castro, el juez central no dudo en sancionar pena máxima y fue nuevamente Hugo Rodallega el encargado de ampliar la ventaja por 2-0.