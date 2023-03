Harold Rivera lamentó la situación del Deportivo Cali al ver llorando a uno de sus jugadores

Independiente Santa Fe derrotó 3-0 a Deportivo Cali. Captura: Dimayor

Independiente Santa Fe sigue en alza en la Liga BetPlay Dimayor, tras imponerse en condición local 3-0 al Deportivo Cali con un doblete de Hugo Rodallega y otro tanto de Neyder Moreno. De momento, los dirigidos por Harold Rivera ocupan la sexta casilla con 13 puntos.

Lo que es alegría para unos no lo es tanto para otros, dada la penosa situación por la que pasa el Deportivo Cali, que luego de la derrota consumada en el Nemesio Camacho El Campín, sigue hundido en el sótano de la tabla y con el fantasma del descenso respirándole en la nuca pese a que aún falta camino por recorrer en el rentado nacional.

La mala campaña de cuadro Azucarero no ha sido ajena para sus rivales, dado que el entrenador de Santa Fe, Harold Rivera, lamentó el estado de anímico de algunos jugadores del Deportivo Cali, como lo manifestó durante la rueda de prensa posterior al encuentro.

El técnico tolimense estaba dando detalles del desempeño de su equipo en el campeonato pese a que tuvo un comienzo complicado cuando puso como ejemplo a uno de los futbolistas del Cali. “Cuando los resultados nos están saliendo no somos los mejores y cuando las cosas no se daban tampoco éramos los peores, había que tener resiliencia, tener paciencia, no desesperarse porque es algo que uno debe de tener para resolver estas situaciones”.

“Me conmovió ahorita al ver a Mera (Germán) que salió llorando de la cancha y es duro, inclusive le decía ‘que tranquilo’ que las rachas son pasajeras que esto tendrá que pasar’ le dije: ‘Mire como me ha tocado a mi’. Al final somos personas públicas que nos exponemos, pero lo más importante es tener la cabeza bien puesta (...) y lo más importante es el grupo de jugadores que tenemos también (...) han entendido, han aportado y cuando eso sucede es más fácil darle vuelta a la situación”.

En la próxima jornada Independiente Santa Fe se medirá en condición de local a Millonarios en una edición más del clásico bogotano. El duelo entre Cardenales y Embajadores está programado el domingo 26 de marzo desde las 7:45 p. m. hora colombiana con trasmisión de Win Sports.

En cuanto al trámite del partido, Rivera hizo un balance positivo pese al horario atípico en el que tuvo que jugarse, dado que por temas climatólogos el encuentro tuvo que posponerse para la mañana del 22 de marzo.

“Fue un partido atípico, uno veía el equipo estaba un poco lento, que no reaccionaba y por momentos que quizás el Cali nos superó, pero sabíamos que eso iba a ser pasajero. Nosotros estamos más que todo acostumbrados a entrenar en este horario, el clima estuvo muy pesado y veía por momentos que el equipo no reaccionaba. Afortunadamente, llegó la anotación nos acomodamos y le cerramos espacio al Cali”.

Del mismo modo, remarcó lo que le dijo a sus pupilos en el camerino tras terminar ganando el primer tiempo:

“En el entretiempo les dije que había que mantener la ventaja, tener seguridad y poder asegurar el marcador, anotando y pues se nos dieron los otros dos goles. Pero en general, el rendimiento del equipo fue bueno, contrarrestar los ataques del Deportivo Cali, generar situaciones de gol y con los cambios, pues también el equipo tuvo más opciones”.