Francia Márquez le reclamó al fiscal Barbosa por la falta de diligencia en las investigaciones tras el atentado en su contra: “No he tenido diálogo con usted”

La funcionaria señaló que no ha conocido ningún avance en las investigaciones y tampoco ha tenido respuesta por parte del fiscal general desde enero de 2023. Teme por su seguridad. (REUTERS/Henry Romero)

La vicepresidenta Francia Márquez envió un fuerte y contundente mensaje al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, relacionado con su seguridad.

A través de las redes sociales la funcionaria cuestionó la labor de la Fiscalía General en el caso del atentado en su contra.

En un hilo de Twitter, Márquez se dirigió directamente al fiscal Francisco Barbosa, a quien inicialmente le agradeció por la preocupación que mostró por su seguridad, pero, más adelante le lanzó el sablazo.

“Señor Fiscal Francisco Barbosa @FiscaliaCol, agradezco su preocupación por mi seguridad”, inició la vicepresidenta en los trinos.

Francia Márquez recordó que en enero de este año se reunió personalmente con el fiscal para entregar información sobre el atentando en su contra. Así mismo, resaltó que la Policía Nacional en su momento recomendó no hacer desplazamientos por la zona donde está ubicada su casa en el Cauca, debido al peligro que eso significaba.

“El día 20 de enero 2023 me reuní con usted para poner en su conocimiento la preocupación por el atentado frustrado que se presentó sobre la vía que conduce a mi casa en Cauca. En tal sentido le solicité investigar los hechos acontecidos”, escribió Márquez.

“Así mismo le manifesté haber recibido un oficio en octubre 2022 del Subcomandante de la Policía del Cauca en el cual me recomendaba no hacer desplazamientos en la zona a raíz del contexto de riesgo evidenciado”, añadió la funcionaria.

¿La Fiscalía dejó de responderle ala vicepresidenta?

Con ese contexto, la vicepresidenta Francia Márquez aseguró que desde ese entonces no ha tenido ningún tipo de información acerca de su denuncia.

La funcionaria cuestionó la gestión del ente investigador pues han pasado más de dos meses sin sabe si hay avances en el caso o si simplemente no se ha hecho nada.

“Desde el 20 de enero 2023 no he tenido diálogo con usted, tampoco he sido informada de avances en esas investigaciones”, expresó Márquez.

Así mismo, resaltó la labor de la Policía Nacional y de la Unidad de Protección. Con esto, al parecer Francia Márquez estaría sugiriendo que la falta de celeridad en las investigaciones de la Fiscalía estaría opacando los esfuerzos que se hacen desde otras entidades e instituciones para hacerle frente a hechos de violencia.

“Valoramos el trabajo de la @PoliciaColombia y de la @UNPColombia que día a día se esfuerzan por cuidar mi vida”, finalizó la vicepresidenta de Colombia.

Una oleada de comentarios en contra de Francia Márquez

La publicación de la vicepresidenta no fue bien recibida por los usuarios en las redes sociales que, en su mayoría, dejaron comentarios en contra de la funcionaria.

Algunos la cuestionaron por exigir a las autoridades celeridad en su proceso. Incluso, en algunos mensajes sugirieron que Márquez estaría siendo ególatra y arrogante.

“Ya pare el show, deje de ser la víctima. Si hubiesen querido hacerle un atentado lo hacen, pero no ve q son sus amigos eso fue un sofisma para atraer la atención. Relájese q entre ustedes los del Pacto Histórico se cuidan no se van a hacer daño, ahora no vaya a salir q fue Uribe”, respondió un usuario de Twitter al hilo de la funcionaria.

“Al menos usted tiene helicóptero y escoltas, mientras el ciudadano de a pie extorsionado, violentado, amenazado y sin protección del estado”, es otro de los comentarios.

Así mismo, varios usuarios la criticaron por cambiar su lugar de residencia a una zona como el Cauca, que históricamente ha tenido problemas de orden público. Varios ciudadanos señalaron que la vicepresidenta debería permanece en Bogotá.

Aunque fueron numerosos los cuestionamientos, también llegaron los comentarios de apoyo. Algunos aprovecharon para lanzar puyas a la Fiscalía.