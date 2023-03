Con polémico mensaje Jenn Muriel reveló que Yeferson Cossio le habría sido infiel

Jenn Muriel reveló en Twitter cuál es su fantasía sexual. / Imagen @jennmuriell

La influenciadora antioqueña Jenn Muriel, se ha convertido en uno de los personajes más populares de las redes sociales en los últimos años, no solo por su belleza y carisma, sino también por su labor social en pro de los animales. No obstante, la paisa ha sido tendencia por su más reciente mensaje, mismo que ha generado gran controversia entre sus fans y los seguidores de Yeferson Cossio.

Su popularidad se disparó cuando se hizo pública su relación con un Cossio con el que desbordaba amor. Aunque su romance parecía estable, la pareja decidió tomar caminos diferentes a mediados del año pasado, lo que desató una gran cantidad de especulaciones y rumores entre sus seguidores.

A pesar de que Jenn y Yeferson mantuvieron una relación cordial después de la separación, los seguidores de la pareja aún mantienen la esperanza de que vuelvan a estar juntos. Pero Yeferson confirmó recientemente su relación con la influenciadora Carolina Gómez, mientras que Jenn, al parecer, sigue soltera.

No obstante, un reciente mensaje de Muriel a través de Twitter ha generado controversia entre sus seguidores, quienes lo han asociado con su expareja. La influenciadora expresó su deseo de encontrar un amor verdadero que la respete y la presuma como se lo merece, un texto que sin ser adivinos, claramente apuntó hacia el paisa, según los fans de la modelo.

Por este trino, los fans de Jenn Muriel asumieron que Yeferson Cossio le habría sido infiel. / Imagen @jennmuriell

“Mi fantasía sexual es presumir a alguien que a mis espaldas hable de mí con todo el amor del mundo y no me falle. Que rico.😍”, escribió la modelo.

De inmediato, las reacciones no faltaron: “Eso sería increíble 😍😍. Eres única”, “Todos andamos detrás del mismo objetivo 🥰”, “Donde me puedo apuntar para clasificar 🙈😘🙏”, “💯 eso se llama amor”, “Todavía no nos hemos encontrado Mi Reina”, “La mía también! Que sea el mismo amor conmigo y sin mí ❤️‍🔥”, “Si enfocas tus pensamientos con dirección hacia donde mereces y necesitas estar, cada día estarás más cerca de conseguir esa persona que está en tu ideal perfecto 💫”.

Jenn Muriel ha destacado por su labor social en pro de los animales, colaborando con diversas fundaciones y rescatando animales en situación de abandono. Además, ha demostrado ser una mujer valiente que se encuentra tranquila así como está, sola y enfocada en sus proyectos de modelaje.

Jenn Muriel estaría celosa por la nueva relación de Yeferson Cossio: este es el detalle que lo confirma

Yeferson Cossio recientemente hizo pública su relación con Carolina Gómez, mujer quien actualmente tiene 19 años y es una de las figuras que más likes atrae hoy por hoy en las redes sociales. Muchas han sido las reacciones en torno a esta relación, pero, quien se ha “manifestado” respecto a ello recientemente ha sido Jenn Muriel, exnovia del creador de contenido.

Jenn Muriel y Yeferson Cossio dejaron de seguirse en sus perfiles de Instagram. / Captura @jennmuriel - @yefersoncossio

Y es que la modelo dejó de seguir a Yeferson Cossio en una de las redes en las que más monetizaban, Instagram. Con este “detalle”, la también creadora de contenido dejó implícitas varias cosas: uno, que posiblemente siente celos por la relación que tanto presume el paisa actualmente, y dos, que su vínculo con el creador de contenido no terminó en los mejores términos.

Ahora bien, cabe señalar que Jenn Muriel también borró todas las fotografías y videos en las que se le veía muy contenta junto a Yeferson Cossio. La pareja era una de las más estables de la “farándula de influenciadores” en Colombia, por lo que su separación dejó en el tintero varias especulaciones del verdadero motivo por el cual se terminó esta relación.