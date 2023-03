Circulan imágenes nunca antes vistas de Clara Chía, la novia del ex de Shakira, haciendo ejercicio con ceñido traje

La canción de Shakira con Bizarrap salpicó fuertemente a la nueva novia del exfutbolista, la joven Clara Chía que formó parte de Kosmos, empresa de la familia del catalán

Desde que se conoció públicamente acerca de la separación de Shakira y Gerard Piqué, la vida de Clara Chía, nueva pareja del exfutbolista, dejó de ser anónima. Su nombre ha estado en los principales titulares de la prensa internacional, incluso, fue mencionado por la misma barranquillera en la colaboración musical que hizo con el productor argentino, Bizarrap. A través de redes sociales ha comenzado a circular un video de la joven cuando su imagen no era conocida de manera masiva.

A la española, de acuerdo con las imágenes, se le ve en una sala, de lo que parece ser un gimnasio, haciendo cardio. El video, que, al parecer, fue grabado en el año 2021, tiene como participantes a otras personas cuya identidad se desconoce. Así mismo, han circulado fotografías en las que se le ve vistiendo prendas para hacer ejercicio.

Clara Chía, de 23 años de edad, ha sido acusada públicamente de ser una de las razones por las cuáles la pareja que conformaban Shakira y Piqué terminó su relación. Recientemente se informó que la mujer habría recibido millonarias propuestas para que entregue su versión respecto a lo que ocurrió detrás del supuesto triángulo amoroso.

“Muchos programas han propuesto a Clara Chía conceder una entrevista, para que esta explique su versión, confirmando así los dos extremos. Las ofertas ascienden a más de un millón de euros”, señaló el portal X De Catalunya.

Según publicó ese medio de comunicación, todo parece indicar que la actual pareja de Gerard Piqué rechazó toda clase de ofertas para hablar sobre “la ex de Gerard”, como se ha conocido que se refiere despectivamente Clara Chía hacia Shakira.

“Son felices y prefiere serle fiel. Quieren intimidad y respeto, quieren poder vivir la vida con normalidad”, señaló el informativo, por lo que son solo ellos quienes tienen la verdad absoluta de lo que verdaderamente pasó y que las informaciones que se han publicado al respecto serían inexactas.

La canción de Shakira con Bizarrap salpicó fuertemente a la nueva novia del exfutbolista, la joven Clara Chía que formó parte de Kosmos, empresa de la familia del catalán. En el pasado, se afirmó que la relacionista pública padeció una fuerte crisis de ansiedad que la obligó a ser internada en una clínica de reposo; sin embargo, esto fue desmentido por Piqué en una oportunidad.

“Clara baja la mirada y no se enfrenta a los energúmenos que se ríen de ella, prefiere no entrar en polémicas, pero la procesión debe ir por dentro. Lo pasa mal, imposible evitarlo, como tampoco puede controlar las lágrimas por tanto desconsuelo”, reseñó Informalia, pese a que se había dicho que a la joven no le afectaban para nada las canciones de la colombiana.

“Nos tememos por lo que cuentan desde su círculo cercano que llora en silencio, en la intimidad del piso que comparte con el que fuera central del Barcelona y de la Selección Española. Un suplicio”, agregó Informalia.

Y es que en la canción, el nombre de Chía aparece de manera explícita. “Clara-mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Clara-mente es igualita que tú. Pa’ tipos como tú”, canta Shakira en su canción, una de las más exitosas de su carrera.

En una entrevista con Jimmy Fallon, la colombiana destacó que la canción funcionó como una especie de terapia para ella. Dijo que fue una forma de manifestar sus sentimientos luego de pasar por una difícil separación. Es importante recordar que han sido meses conflictivos para la colombiana. Además de su divorcio del exfutbolista Gerard Piqué, ha tenido que acompañar a su padre por sus complejos problemas de salud y ha tenido que verse ante la justicia por acusaciones de supuesta evasión de impuestos.

“Ha sigo genial. He estado esperando para que alguien venga y me pellizque para despertarme de este sueño. Ha sido increíble sentir la reacción de tanta gente. Creo que la gente realmente se conecta con la música cuando es muy genuina, cuando viene de un lugar real. La cosa con esta canción es que se ha convertido en un himno para muchas mujeres”, comentó Shakira.

“Tuve un año muy difícil luego de mi separación y escribir esta canción fue muy importante para mí. Ha sido una manera sana de canalizar mis emociones. Siento que luego de que sacamos esta canción no había solamente fanáticos, sino que tenía una hermandad con mujeres que habían pasado por las mismas cosas, que piensan de la forma en la que pienso, que se sienten como yo. Escribí la canción para mí, pero siento que está destinada a darle voz a muchas mujeres”, concluyó.