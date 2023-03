“Tengo mucho que contarles”: La liendra asustó a sus seguidores por su ausencia de las redes sociales

'La Liendra' tranquiliza a sus fans

La Liendra tenía asustados a sus fanáticos ya que durante alrededor de cuatro días no se mostró en su cuenta de Instagram, en la que ya cuenta con más de 6 millones de internautas, y no está para menos pues sus fieles seguidores siempre están al tanto de cada movimiento del creador de contenido digital.

El también empresario dejó a muchos de sus followers intrigados por lo que pudo haberle pasado durante su muy anunciada visita a Dubái, ciudad que le encanta al influenciador pues ya se le ha visto vacacionando allí en previas ocasiones.

Especulando que se habría metido en problemas, varios cibernautas empezaron a generar dudas ante lo que realmente había acontecido pues resulta que el joven de 23 años, que viajó a tierras árabes hace algunos días y todo a propósito de la invitación de uno de sus amigos, no se había pronunciado sobre lo que estaba pasando en su vida y generó conmoción.

Durante sus múltiples vivencias ha documentado varias experiencias que ha protagonizado en la prestigiosa zona de los Emiratos Árabes Unidos, las actividades de Mauricio involucran manejar lujosos vehículos y lanzarse en paracaídas, entre las más destacadas.

El influencer que estuvo ausente durante casi 4 días de sus redes sociales, ya volvió / Instagram

No obstante, el creador de contenido también ha estado informando a sus ‘liendritas’ sobre una serie de historias que muchos calificaron Ede mal gusto”, empezando con el “reclamo” que le hizo al encargado de un puesto de comida que lo invitó a pagar primero por su ración antes de servirla, cosa que a La Liendra no le gustó y no dudó en expresar su descontento con el hombre.

A la luz también salieron algunos clips en los que se puede escuchar que el colombiano “lanza” algunos comentarios, no del todo positivos y más bien a son de crítica, los mismos que al parecer para ciertos ciudadanos emiratí se podrían interpretar como “despectivos” y/o “irrespetuosos” de lograr entender lo que estaba diciendo el quindiano.

Esos minuciosos detalles más la ausencia del influenciador en su plataforma de la camarita por alrededor de tres días terminaron ‘encendiendo las alarmas’ de los usuarios de la red y con varios de ellos señalando en una de sus publicaciones que se había ¨metido en problemas de algún tipo¨.

Algunos de los más mensajes son: “Todavía sin subir nada”, “Lo arrestaron los camellos”, “Hey orejón ya pues mucho suspenso lo arrestaron o que?” y “Le pasó algo a la liendra que no ha publicada nada en días?” entre algunos de los más destacados que se pueden leer en un de sus posts.

Al parecer el también empresario habría cumplido uno de sus sueños / Instagram

Puntualmente, sobre los juicios de sus fans, el influencer no se ha pronunciado. Sin embargo, durante el 22 de marzo sobre horas de la mañana, publicó un video que replicó en modo de historia para ‘calmar’ a sus seguidores y les pide que tengan ¨algo de paciencia¨ y que en pocas horas que regrese a Colombia les estará contando qué es lo que le ha sucedido en estos los últimos días.

Lo que sí les dejó ver a sus fanáticos es que aparentemente pudo cumplir uno de los muchos sueños que tenía en mente al momento de viajar y este ‘abrebocas’ involucra un breve clip en el que mostró que estuvo muy cerca de uno de sus ídolos, el portugués Cristiano Ronaldo.

En el contenido audiovisual agregó: