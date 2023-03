Seguidores de Andrea Valdiri atacaron a Yina Calderón por criticar a la barranquillera: “Cuando habla la envidia”

Los problemas entre ambas mujeres comenzaron luego de que Calderón llamara "gorda" a Valdiri y esta le respondiera | Fotos: Instagram - Edición: Infobae Colombia

Yina Calderón no solo ha sido tendencia por sus videos y extravagantes cambios de look. Hace varios meses, la creadora de contenido fue furor en las plataformas digitales al hablar del aspecto físico de Andrea Valdiri, otra creadora de contenido con la que ha tenido más de un encontronazo por aquellas cuestiones en que el principal argumento de la “tiradera” ha sido el “retoque estético”.

En sus historias de Instagram (donde normalmente se desahoga), Calderón afirmó que Valdiri ya no tendría dinero para mandarse hacer esos retoques que la tienen así, una mujer guapa, esbelta, tonificada y con demás atributos con los que deja a más de un seguidor boquiabierto.

Después de esta salpicadera, la barranquillera muy sobria y precisa, le contestó a la huilense que no usara el nombre de ella para conseguir tráfico en sus redes sociales. Los sarcasmos y afirmaciones contundentes fueron la “bandera” de una Valdiri que como buena costeña no se dejó amedrentar por afirmaciones que según ella, “carecían de mucho sentido”.

Ahora, no contenta con todo el alboroto, la ex Protagonista de Nuestra Tele volvió a arremeter contra “La Valdiri” en el Canal de YouTube Dimelo King, en el que reafirmó su postura, indicando que a la barranquillera ya le habría “pasado su tiempo de gloria” y que sus años de juventud ya habrían quedado atrás. Y claro, también afirmando que la también modelo no le caía mal, pero que esa era su opinión.

Seguidores de Andrea Valdiri arrasan a Yina Calderón por criticar a la barranquillera. / Foto @andreavaldirisos

Tras esto, los seguidores de “La Valdiri” aprovecharon uno de los últimos posteos de la barranquillera mandarle “pullas” a una Yina Calderón que al parecer, y según su historial, siempre está en la “búsqueda” de alguna pelea con alguien, porque sí o porque no, o por si acaso.

“Como yina Calderon puede seguir diciendo que la valdiri no se ve como antes, si se ve hasta mas buena que antes😮‍💨”, “Porque @yinacalderonoficialdj es un mo%& al lado de @andreavaldirisos, que por cierto todavía estamos esperando la cintura de muñeca que dijo jajajaja, quedó como una barbie de vereda, que desastre”, “soy mujer y pensé lo mismo jajajajajajajaj Yina tiene cara de ponerse a decir esas cosas con semejante mujerón”, “cuando habla la envidia ya quisiera Yina verse así”, dejaron algunos fans.

El regalo con el que una seguidora sorprendió a Andrea Valdiri: “Amo cuando me hacen este tipo de detalles”

Andrea Valdiri siempre ha dado muestra de lo cercana que es con sus fanáticos y del agradecimiento que les guarda por su constante apoyo. En este sentido, el lunes 20 de marzo de 2023, la creadora de contenido mostró desde sus historias de Instagram un obsequio que le hizo llegar una seguidora y la conmovió no solo a ella, sino también a su hija mayor, Isabella.

Así fue como una seguidora sorprendió a Andrea Valdiri: “Amo cuando me hacen este tipo de detalles”

¿De qué se trató? Pues bien, la también bailarina comenzó por expresar que le habían enviado un par de cuadros y al destapar el primero de ellos se encontró con la imagen de Adhara, su hija menor. “: ¡No puede ser esta belleza! yo muero, ¡qué hermoso! lo voy a poner en el cuarto de Adharita... qué espectáculo, qué talento, gracias. Yo amo cuando me hacen este tipo de detalles”, fueron las palabras de la barranquillera al respecto.

Pero eso no fue todo, pues el segundo cuadro fue una pintura de su perro Jack, que falleció en noviembre de 2022. “Este es para Isa: Jackcito, que lo extraño, qué detallazo”, dijo la influenciadora para posteriormente llamar a su primogénita diciéndole que le habían enviado un regalo.