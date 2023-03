Mujer fue violada por un conductor de plataformas en Itagüí

Mujer fue violada por un conductor de confianza quien la llevaba de su trabajo a su casa los fines de semana entre municipio de Antioquia y un barrio de Medellín. Imagen ilustrativa, no corresponde a los hechos.

Las aplicaciones de transporte cada vez son más inseguras para las mujeres, quienes han sido víctimas de todo tipo de actos violentos por cuenta de trabajadores de estas plataformas en todo el país. Esta vez, una mujer en Antioquia denunció que fue violada por un conductor de Indriver.

Por medio de las redes sociales, una mujer relató cómo su amiga fue víctima de violación en Itagüí. Los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado 18 de marzo.

Por la dinámica de su trabajo, la mujer —que no quiso revelar su nombre— sale de su trabajo en las madrugadas, y se traslada desde el municipio mencionado hasta el barrio Robledo, en Medellín, lugar donde vive. Estos traslados los realiza cada fin de semana desde las 4:30 a. m.

Según el relato, un vehículo de la marca Chevrolet la esperaba a la salida de su trabajo. Ese día, cuenta la amiga de la víctima, durante los primeros 15 minutos del trayecto, el conductor sostuvo una conversación normal con ella, sin embargo, comenzó a perder el conocimiento a medida que el vehículo avanzaba, “recuerdo que íbamos conversando y después perdí el conocimiento”, relató.

Después de lo sucedido, se conoció que la joven despertó a las 7 de la mañana con síntomas de mareo, además. el trayecto que normalmente tarda una hora, ese día, fue de dos horas y media.

“El tipo me despertó, me dijo que ya habíamos llegado y que debía bajarme rápido porque tenía mucho afán. Estaba muy mareada. Le pregunté por qué se había demorado tanto y respondió que había mucho tráfico”, le contó la mujer a su amiga, quien continuó relatando los hechos.

Cuando llegó al lugar de residencia, su compañera, Keiry Muñoz, se percató de su estado, el cual no era normal, además, la misma mujer le contó a su amiga que se sentía abusada.

En ese momento, las dos mujeres se dirigieron al Hospital Pablo Tobón Uribe, donde los especialistas la examinaron y concluyeron que efectivamente la mujer había sido víctima de violación.

Como se trataba de un conductor que la recogía a ella con frecuencia en su trabajo, identificarlo fue sencillo. La mujer decidió escribirle a su presunto victimario y este negó los hechos, “no amor, yo no soy un abusador. Te lo ruego. (...) Yo tengo una familia, tengo dos hijas”, contestó.

La mujer continúa en el centro médico, donde recibe atención profesional y estará acompañada hasta la instancia en que decida interponer la denuncia formal ante la Fiscalía.

El diario El Colombiano logró entrevistar a la víctima, quien entregó detalles sobre el procedimiento que planea iniciar en contra de su victimario y relató que las autoridades no han acudido a su llamado.

“La línea mujer de la Policía se comunicó conmigo y me dijo que me iba a acompañar con todo el trámite. Me pidieron que me comunicara el domingo, pero no me contestaron, me enviaron un enlace de WhatsApp y se me venció porque no he estado muy pendiente del celular”, comentó la víctima.

Tras más de 48 horas de lo sucedido, no ha recibido una respuesta por parte de la Policía, “me traté de comunicar de nuevo y no hubo respuesta. Hoy he estado en el hospital a la espera de que me apliquen los últimos medicamentos y no he podido ir hasta la Fiscalía”, le relató la mujer al medio citado.