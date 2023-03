“Me maquillaron con una crema para zapatos blancos”, Marcela Reyes recuerda con cariño modesto disfraz que tuvo de pequeña

Marcela Reyes aclaró si se separó de B King

Durante meses se ha especulado mucho sobre la supuesta separación de Marcela Reyes y B King. Vale recordar que, la DJ de guaracha y el cantante urbano se casaron por lo civil en febrero de 2022. Sin embargo, aunque ambas partes se habían mantenido herméticas ante los rumores, a finales de febrero la empresaria decidió aclarar el tema de una vez por todas.

Así las cosas, cuando activó la ventana de preguntas desde sus Historias de Instagram, uno de los tantos usuarios que la sigue en dicha red social la interrogó por: “¿Es verdad o marketing que te separaste?”

Ante lo planteado, Reyes aseguró que nunca armaría polémica con su familia y que las especulaciones sobre la ruptura de su matrimonio son falsas. “Esta pregunta la vienen haciendo hace muchísimo tiempo: que si me separé o que si es marketing. Primero, cuando algo es marketing es cuando tú hablas o planeas decir algo para generar esa tensión en la gente; yo nunca he salido a decir que me separé o que estoy en crisis, por ende, las dos son falsas”.

Y, para concluir el tema, reiteró: “Primero: no estoy separada y, segundo: no es marketing, creo que con lo último que yo haría polémica sería con mi familia. De hecho, las polémicas que ha habido de Marcela Reyes ni siquiera son polémicas planeadas, son súper naturales”.

Aunque habían disminuido la frecuencia con la que aparecían en redes sociales, hace un par de días Reyes compartió un video en el que figuraba B King. Nuevamente se confirma que todo está bien entre la pareja.