Mary Méndez dejó en evidencia a colega de ‘La red’ por confiarse de una extraña que lo drogó

Mary Méndez revela que un colega suyo fue presuntamente drogado

Mary Méndez es una modelo y actriz oriunda de Santa Marta que ha trabajado en reconocidos programas de variedades como Sweet, Como en Casa y También Caerás. La presentadora que estuvo casada durante alrededor de siete años con el DJ Santiago Iregui, tiene cuatro gatos con los que comparte su diario vivir.

A pesar de que muchos ya lo saben, a otros este detalle los podría ‘tomar por sorpresa’ y es que Méndez tiene una hermana gemela llamada Ana Isabel Méndez, que también incursionó en el mundo del entretenimiento como presentadora del noticiero regional Televista, del canal regional Telecaribe, sin embargo, al día de hoy mantiene su vida alejada del ojo público mientras su ‘hermanita’ se hace con los chismes y la farándula de los personajes más importantes del país y el mundo entero.

Méndez, que figura como una de las caras principales del programa de entretenimiento perteneciente al canal Caracol Televisión, La Red, en compañía de Frank Solano, Carlos Vargas, Juan Carlos Giraldo y Carlos Giraldo, no deja de lado su faceta como empresaria de productos saludables, negocios que han logrado ser todo un éxito en distintos lugares del país, y no estaría de menos pues para la modelo es de suma importancia su estado de salud y por ende, su físico.

La samaria, que suele ser muy activa en sus plataformas digitales, siempre busca compartir y narrarle a sus seguidores varios detalles de su vida privada y cumple con contarle a los internautas cómo es el detrás de cámaras durante el muy visto programa y todo lo que acontece detrás de ‘bambalinas’.

La empresaria y modelo no se 'aguantó' las ganas de contar el 'chisme' / Instagram

No obstante, en esta ocasión llamó la atención de sus seguidores al revelar un presunto caso de paseo millonario, pues la actriz comenzó su relato indicando:

“Que se vaya con las que le echan ‘burundanga’ yo les voy a echar un cuento”

Seguida la afirmación y de manera un poco burlesca, la presentadora aseguró que a uno de los integrantes del equipo de La Red, según ella, por “andar buscando lo que no se le había perdido” terminó drogado: “Pues como quieren andar en la calle buscando viejas”.

Como era de esperarse, las risas por parte de sus colegas no se hicieron esperar, hasta de la propia directora del programa, Jenny Córdoba, que está recién llegada tras dejar su larga trayectoria en el matinal Día a Día, perteneciente a la misma cadena televisiva y se sumo a la conversación.

Quien “tomó la batuta” y decidió intervenir en medio de ‘la chismografía’ de Méndez fue Carlos Vargas, que afirmo que: “Con el perfil de mujer que él anda yo pensaría que sí”. A lo que la presentadora, muy segura, le respondió que no se trataría de pensar, pues en realidad fue lo que sucedió.

Mediante sus historias de Instagram la presentadora contó bochornoso acontecimiento de colega de set / Instagram

Sin embargo, la situación no terminó allí, ya que Carlos Giraldo indicó que había un dato interesante, pues no solo el sujeto, sino el 98% de los hombres preferirían a las mujeres implantadas, comentario que al parecer ‘molestó' un poco a Mary quien no disimuló y respondió ante el mismo:

“Afortunadamente, las mujeres no vivimos para lo que los hombres quieran, gracias. Bueno no todas”.

Mediante el ‘juego’ que se ha hecho viral en las redes sociales Méndez dijo: “aquí hay uno por andar buscando lo que no se le ha perdido, una mujer lo emburundangó y le quitó hasta lo que no tiene”.