Le robaron a Sara Uribe: la paisa ofrece recompensa

A Sara Uribe le robaron su bolso, en este se encontraban un Ipad con la billetera que contenía además las identificaciones de Jacobo, su hijo.

Sara Uribe es una de las influenciadoras que saltó a la fama después de su paso por el famoso reality del Canal RCN Protagonistas de Nuestra Tele. La empresaria, según se ha podido ver en lo que presume en sus cuentas digitales, también es una mujer muy exitosa, que factura de gran manera, por lo que se convierte en una “presa” bastante deseable por los dueños de lo ajeno.

Pues bien, la paisa recientemente contó a través de sus historias de Instagram que la habían robado en el barrio Nueva Villa del Aburrá, sector en Medellín donde los dueños de lo ajeno sacaron de su carro además de varias pertenencias, su billetera con documentos personales en los que se encontraban las respectivas identificaciones de su hijo Jacobo.

La paisa solicitó el apoyo de los habitantes de Medellín en caso de que alguna persona llegara a saber algo de sus pertenencias. En su cuenta, indicó que ofrece una muy buena recompensa para quien pueda ayudar de alguna manera a encontrar lo que le sacaron del coche.

Sara Uribe contó que mientras visitaba a una amiga, le sacaron del carro el bolso con Ipad y billetera incluida.

En un primer momento, la paisa señaló con el texto: “Ayúdenme porfavor, es urgente. Me sacaron el bolso del carro en la Villa del Aburra, me sacaron mis papeles y los del niño todo. Ayúdenme doy buena recompensa. Devuélvanme los papeles, ayúdenme porfa”.

Y apelando a sus casi 7 millones de seguidores, la modelo después realizó un video en el que dijo: “Hola a todos. ¿Cómo están? Ay, les voy a pedir un favor muy grande, a ver si de pronto ustedes me ayudan. Estaba por la Villa del Aburrá , estaba en la casa de una amiga, entré a hacer una diligencia carro parqueado, él se activa solo con la alarma. Demás que en ese momento donde se estaba activando, me abrieron la puerta y me sacaron el bolso con absolutamente todo. Con el Ipad, con la billetera, No sé, si me pueden ayudar por favor se los pido, devuélvanlo, les doy buena recompensa, para sacar todos esos papeles es un camello ni el berraco”.

Por ahora la exparticipante del reality Survivor, la isla de los famosos, no ha comunicado si ya recuperó alguna pertenencia o por lo menos los documentos, que como bien señaló la paisa, en Colombia es bastante dispendioso realizar los trámites para sacar el duplicado de la cédula, o como en el caso de Jacobo, la tarjeta de identidad.

Desde que su cara apareció por primera vez en la televisión colombiana, Sara Uribe ha sido objeto de críticas y controversias por parte de sus detractores en redes sociales, entre las que cuentan su relación con el exfutbolista Fredy Guarín, con quien tuvo a su hijo Jacobo. A pesar de los ataques, la paisa se ha logrado consolidar como presentadora en emisoras radiales y manteniendo vigente su vida en el mundo del entretenimiento.

Y es que la antioqueña ha sabido salir al paso a los comentarios en las diferentes plataformas digitales en las que comparte su contenido, por lo que no ha tenido temor de responder a cuanto comentario dejan en sus publicaciones a quienes, según ella, han creído tener el derecho de insultarla e indicarle cómo debe comportarse siendo madre.

Recientemente, la también empresaria realizó una dinámica con sus seguidores en Instagram de preguntas y respuestas; allí, una internauta al parecer, lanzó un fuerte comentario en contra de la paisa en la que la llamó “zorra”. Sara Uribe no se contuvo y utilizó la misma referencia que hicieron en su contra: “Sí, soy una zorra”.