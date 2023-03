Iván Cepeda criticó que el fiscal General se haya sentido “engañado” por el Gobierno nacional

El senador respondió a las críticas del fiscal y lo abordó sobre supuestos nexos entre funcionarios de esa entidad y narcotraficantes. Colprensa (Archivo)

Uno de los más críticos del proyecto de ley de sometimiento a la justicia planteado por el Gobierno nacional es el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, y en esa medida, uno de los que más cuestiona sus posturas es el senador Iván Cepeda. El senador ha sido reiterativo en mostrar su descontento con el alto funcionario judicial.

Justamente, uno de los más recientes reproches del integrante del equipo negociador del Gobierno con el ELN lo hizo durante el miércoles 22 de marzo a través de su cuenta de Twitter. Se lamentó, a modo irónico, porque a Barbosa “lo viven engañando” y aseguró que “él tan ingenuo” al creer las posturas de la actual administración.

El martes 21 de marzo, el fiscal General dijo durante un foro de justicia realizado por la Universidad Externado que se sentía “engañado” con el Ejecutivo, pues a pesar de que le presentó nueve reparos al presidente Petro sobre el articulado que busca someter a las estructuras criminales de alto impacto —como el Clan del Golfo—, no fueron acatadas ni por él ni por el ministro de Justicia, Néstor Osuna.

“Yo creo que me mintieron, creo que me engañaron”, sostuvo el fiscal. De paso, dijo que había expuesto “de buena fe” las sugerencias a la iniciativa y enfatizó en que no fueron imposiciones o “caprichos” suyos, sino que está defendiendo la Constitución.

“Si el objetivo es que algunos sectores me insulten ahora y me digan ‘dictador parlamentario o legislativo‘ o me digan incluso que estoy haciendo política, que lo digan”, añadió el fiscal Barbosa.

Dicho pronunciamiento hizo que, además, el senador Cepeda manifestara en su trino que, debido a esos ‘engaños’, hay tanta impunidad, según él.

“Con razón hay tanta impunidad, tantos escándalos en la Fiscalía y tan pobres resultados de su gestión”, sentenció el también presidente de la comisión de paz del Senado.

El senador del Pacto Histórico fue irónico con el fiscal tras las declaraciones de este funcionario. Twitter (@IvanCepedaCast)

Esta no fue la única crítica de Cepeda a Barbosa después de la intervención del funcionario judicial en el evento. En otro trino publicado en la tarde del martes 21 de marzo, lo cuestionó por, según él, evitar el sometimiento a la justicia de las también denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia —AGC— a través del proyecto de ley.

“La pregunta central sobre el Clan del Golfo es la siguiente: ¿Por qué tanto interés en evitar el sometimiento judicial de sus jefes? ¿Será que temen que cuando cuenten verdades los involucren?” Criticó Cepeda, quien añadió que esa es la verdadera razón de la oposición del fiscal a la iniciativa que fue avalada —con varios reparos— por el Consejo de Política Criminal.

El senador del Pacto Histórico ha criticado la postura del fiscal general ante el proyecto de ley de sometimiento. Twitter (@IvanCepedaCast)

Ese mismo día, redactó dos publicaciones más: en una de ellas aseveró que el fiscal le está haciendo “una sucia oposición” a la política de Paz Total del Gobierno nacional y una prueba de ello son sus actuaciones y pronunciamientos relacionados con este articulado.

En otro trino, se refirió a las frases “Pablo Escobar estaría feliz con esta ley de sometimiento. Hoy el Cartel de Cali también estaría feliz con esta ley” que dijo también Barbosa en ese foro de justicia y sugirió que hay nexos entre narcos y algunos funcionarios del órgano de control fiscal.

Twitter (@IvanCepedaCast)

Vale mencionar que el fiscal Barbosa también fue tajante con el cese al fuego decretado por el presidente Petro con varias estructuras ilegales, entre ellas las AGC. Sobre eso, dijo que esa y otras decisiones “atentaron contra la institucionalidad colombiana y el orden público” y puntualizó en que esas actividades de cese se estipularon sin realizar una verificación previa.

“Eso llevó a una situación de inoperatividad de la fuerza pública en diferentes lugares del territorio nacional”, dijo sobre la situación de orden público presentada en el Bajo Cauca Antioqueño, donde en los últimos días se presentaron varios ataques contra civiles, el Ejército y la Policía.