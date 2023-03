Ingreso Mínimo Garantizado: quiénes pueden recibir el pago

Es indispensable que el integrante responsable, que recibe la ayuda financiera, cuente con un documento de identificación válido por la Registraduría Nacional y que no presente duplicidades. Cortesía: Integración Social.

La Secretaría de Integración Social detalló qué miembros de la familia puede acceder o realizar el retiro del beneficio otorgado por el programa de Ingreso Mínimo Garantizado.

La entidad distrital precisó que la entrega de la ayudada se realiza únicamente a un miembro del grupo familiar que sea mayor de edad, preferiblemente el jefe del hogar, que cuente con una cuenta activa de las plataformas financieras habilitadas y que se encuentre registrado en la lista de datos del programa.

Estas son las plataformas financieras habilitadas:

Daviplata, Davivienda.

Ahorro a la Mano y Nequi de Bancolombia.

Movii, del Banco de Occidente.

Powwi.

La Secretaría de Integración Social sumó que es indispensable que el integrante responsable, que recibe la ayuda financiera, cuente con un documento de identificación válido por la Registraduría Nacional y que no presente duplicidades.

“Los hogares pueden utilizar libremente el dinero recibido, ya que el objetivo es brindar una ayuda económica que les permita mejorar su calidad de vida”, agregó la Secretaría de Integración Social.

La entidad distrital añadió que no todas las familias pueden acceder al programa de Ingreso Mínimo Garantizado, aparte del requisito de bancarización, el grupo familiar debe encontrarse categorizado en los grupos A o B del Sisbén IV.

Además, la entidad identificará si el hogar está recibiendo beneficios o apoyos de otros programas sociales, de la nación o del distrito, para definir si la familia requiere de una transferencia monetaria adicional.

Estos son los programas distritales que entregan ayudas económicas como parte de la estrategia de Ingreso Mínimos Garantizado:

Mi Ahorro Mi Hogar.

Adulto Mayor.

Jóvenes Reto.

Jóvenes a la U.

Mujeres que Reverdecen

La Secretaría de Integración Social señaló que en lo que respecta al Gobierno nacional, los programas que se consideran complementarios en los pagos de las transferencias monetarias son:

Ingreso Solidario.

Más Familias en Acción.

Jóvenes en Acción.

Devolución de IVA.

Colombia Mayor

La entrega de esta ayuda monetaria, desde 2021, se esta efectuando de manera mensual,

¿Por qué hay familias que no reciben el Ingreso Mínimo Garantizado?

Las familias que no reciben este auxilio es porque no cumplen con los requisitos definidos (anteriormente). A su vez, el distrito identifica si el hogar está recibiendo beneficios de otros programas sociales de la nación o de la administración local y define si requiere de una transferencia monetaria adicional para cubrir la totalidad del Ingreso Mínimo Garantizado.

De acuerdo con esto, si un hogar ya está recibiendo el monto total del subsidio asignado por la administración, que desde enero de 2023 es de un valor máximo de $740.00 y mínimo de $600.00, no recibirá pagos complementarios por parte de este programa.

“Ya que está cubierto en su totalidad por otro auxilio económico teniendo en cuenta que la Alcaldía de Bogotá trabaja en complementariedad con otras estrategias para lograr una mejor equidad y distribución de los recursos.” enfatizó la entidad.

Los valores entregados a los hogares beneficiarios son diferenciados y responden a los conceptos de equidad y justicia social que se analiza y se contempla a partir de aplicación de la encuesta Sisbén IV, los cuales se basan en tres principios:

Progresividad: los más pobres tienen más necesidad.

Sensibilidad demográfica: hogares de mayor tamaño necesitan más.

Complementariedad: hogares que no reciben de otros programas necesitan más.

Finalmente, la Secretaría Distrital de Integración Social aclaró que si los beneficiados de este auxilio no han realizado el retiro de las transferencias no las pierde. Los ingresos monetarios que no hayan sido reclamados por el titular quedan disponibles en la entidad financiera donde tiene su cuenta activa.