‘Influencer’ fingió estar en una silla de ruedas para luego invadir la cancha en el estadio de Cúcuta

El Cúcuta Deportivo es tercero en la tabla de posiciones de la segunda división del fútbol colombiano

Nuevamente, un creador de contenido está en el Ojo del Huracán debido a la publicación de uno de sus videos con la finalidad de ganar visualizaciones. El epicentro de la repudiable conducta fue el estadio General Santander de la ciudad de Cúcuta, luego de que el Influencer conocido como Yargil simulara estar en silla de ruedas para posteriormente invadir el terreno de juego durante el partido Cúcuta Deportivo vs. Deportes Quindío.

Fue el mismo influenciador quien compartió el video donde se ve el paso a paso de como logro engañar a las autoridades para acceder a la zona del campo en donde se ubican aquellas personas que por distintas circunstancias están en una silla de ruedas. El acto fue rechazado por el Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Cúcuta, aunque no notificó ninguna acción en contra del joven invasor.

“El instituto Municipal para la Recreación y el Deporte y el representante de las personas con discapacidad ante la Junta Directiva, el señor Aníbal Díaz, rechazan de manera contundente los actos tomados por el creador de contenido ‘Yargil’, quien el día de ayer durante el encuentro entre el Cúcuta Deportivo vs. Deportes Quindío, ingresó al estadio haciéndose pasar por una persona con discapacidad como estrategia de creación de contenido para sus redes.

Nada justifica su comportamiento, mucho menos poniendo en riesgo la seguridad y la integridad de los asistentes a este espectáculo deportivo.

Hacemos una invitación a todos los ciudadanos para proteger y salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad”

Entre tanto, la barra del Cúcuta Deportivo ‘La Banda del Indio’, aseguró que este creador de contenido no está vinculado a ninguna actividad de ellos como hinchada y esperan que cualquier sanción en contra del club o de la tribuna popular recaiga directamente sobre él. Habrá que esperar las decisiones del Comité Disciplinario del campeonato para saber si habrá alguna sanción a la plaza o económica sobre el equipo Motilón.

El acto fue duramente rechazado por el Instituto de Recreación y Deporte de Cúcuta y la hinchada en general del Cúcuta Deportivo

Justificación de Yargil tras invadir el terreno de juego

En un video publicado tras el repudiable acto, el creador de contenido, pese a que inicialmente aseguró que el fin era “hacerse pasar como discapacitado para entrar gratis al estadio” manifiesta que su intención era demostrar que hacen falta identificar a las personas con algún carné, así mismo permitir el ingreso de acompañantes, los cuales para Yargil son sumamente importantes.

También dijo que su intención con saltar al campo era invitar a los jugadores a regalar la silla de ruedas que utilizó para colarse al estadio a una persona que necesite de este elemento. Según el sujeto, su fin de regalar no se pudo cometer debido a que fue detenido por la Policía y obligado a abandonar el estadio.

Hinchas del Atlético Bucaramanga invadieron la cancha vs. Deportes Tolima

La novena jornada de la Liga BetPlay I-2023 dejó bastantes temas de conversación fuera del aspecto deportivo que siguen colocando bajo la lupa la transparencia y humanidad del Fútbol Profesional Colombiano. La más reciente polémica se dio en el partido entre Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima, en el que un grupo de aficionados del club bumangués invadieron el terreno de juego.

Apenas iban 8 minutos de juego, cuando un grupo de alrededor de diez seguidores del Bucaramanga entraron al campo de juego mientras portaban una pancarta, mostrándola en dirección a las múltiples cámaras de la transmisión por televisión.

La pancarta tenía escrito el mensaje “Sin inversión no hay campeón, la obligación es la estrella”, dejando en claro el reclamo de un sector de los hinchas locales. No obstante la intervención de las autoridades fue tan rápida que no alcanzaron a desplegar totalmente el mensaje.