Gustavo Petro se reunirá con Juan Manuel Santos y ‘Timochenko’ en la Casa de Nariño para hablar del Acuerdo de Paz

El presidente Gustavo Petro criticó el acuerdo de Paz de uno de sus antecesores Juan Manuel Santos. Colprensa.

El presidente Gustavo Petro se reunirá sobre las 9:00 de la mañana del miércoles 22 de marzo con el expresidente Juan Manuel Santos para hablar sobre la implementación de los Acuerdos de Paz alcanzados en 2016, y luego de que el actual jefe de Estado los criticara por considerarlos “incompletos”.

En el encuentro, Santos escuchará los reparos que tiene Petro sobre el acuerdo firmado en el Teatro Colón. También se abordarán temas relacionados con la implementación y las preocupaciones del nobel de paz alrededor de la seguridad de los firmantes.

Adicionalmente, el mandatario nacional se reunirá con Rodrigo Londoño, también conocido como ‘Timochenko’, presidente del partido Comunes, aunque no se sabe si ambas reuniones serán en simultáneo o se realizarán por separado.

“Informo a la opinión pública que mañana me reuniré, en mi calidad de signatario del Acuerdo Final de Paz, con el señor Presidente de la República, Gustavo Petro. La paz de Colombia, la implementación del Acuerdo y las garantías para todos los firmantes serán los temas a tratar”, escribió Londoño en su cuenta de Twitter.

Informó que se reunirá con Gustavo Petro

Las declaraciones del presidente de la República sobre los Acuerdos de Paz fueron hechos durante un evento de Pro-Antioquia llevado a cabo en Medellín. Allí, manifestó que lo contemplado en el acuerdo con las Farc no tuvo en cuenta varios temas que, desde su concepto, debieron abordarse como la industrialización, algunos conceptos de los saberes, entre otras modificaciones que, según dio a entender, él entraría a revisar con la ayuda de la ciudadanía.

“No está escrito en los acuerdos la palabra conocimiento, la palabra “saber”, la palabra “universidad”. No está escrita la palabra “industrialización”; pareciera que fuera un mundo romántico, de antes, como si se pudiera mirar hacia atrás y construir una sociedad rural que ya no somos indudablemente, con los procesos de urbanización”, cuestionó el presidente Petro.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos (c-i) y el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño(c-d), alias "Timochenko", se saludan tras firmar el acuerdo de paz, el 26 de septiembre de 2016, en Cartagena (Colombia). EFE/Ricardo Maldonado

Es más, se refirió a las “rayas rojas” que uno de sus antecesores tuvo en cuenta para crear ese controvertido texto que logró, luego de un fallido plebiscito y multitudinarias manifestaciones para ratificar lo acordado en La Habana, que el antiguo grupo armado se desmovilizara y empezara, gradualmente, a reincorporarse en la sociedad.

Sin embargo, Gustavo Petro consideró que, aunque esas negociaciones contemplaron la “apuesta a un mundo equitativo rural”, que le permitía a los excombatientes desarrollar “una perspectiva histórica de Colombia”, no se enfocaron en la que hoy sería una de sus apuestas de gobierno: un protocolo que priorice el ámbito rural. Ahí fue donde el mandatario colombiano aseguró que el procesó “quedó incompleto”.

Eso sí, pese a sus duros cuestionamientos, el jefe de Estado aseguró que eso no “significa que no se cumpla el acuerdo” y recordó que tendrá en cuenta algunas instancias de lo firmado.

“A mí me gustaría que se convocara para mirar los temas que no se introdujeron, más en una perspectiva de diálogo ya de la sociedad colombiana, no de un acuerdo con algún grupo. Qué no se introdujo, no se puede tener un mundo rural equitativo, relativamente avanzado sin conocimiento sin industrialización”, agregó Petro.

Igualmente, el presidente de los colombianos consideró que el acuerdo de paz, al no contemplar la industrialización, impedía que se lograra “un mundo real equitativo” y “avanzado” que primara los conocimientos y saberes que, desde su perspectiva, deberían abordarse.

En otros apartes de su intervención, el jefe de Estado invitó a los empresarios antioqueños que lo oían, así como a la población civil colombiana, para que reactivaran la discusión de la industrialización debido a que, en sectores del país como el Valle de Aburrá, los hechos en esa materia no habían dado las soluciones esperadas.

Gustavo Petro criticó el proceso de Paz de Juan Manuel Santos con las Farc

Desde que Petro llegó a la Presidencia de la República ha abogado por un cambio y una transformación social. Por eso, aseguró que las sustanciales reformas que ha radicado junto a sus ministros “tienen que pasar -si no queremos más guerra- por un acuerdo nacional, tal cual se ha dicho”, mencionó.

“Un acuerdo es imprescindible para mirar si podemos encasillarnos dentro de un mundo que se está transformando. Lo que hemos propuesto no es el socialismo en su visión clásica”, agregó el presidente.

Por ahora, el expresidente Juan Manuel Santos, que ganó el Nóbel de Paz en 2016 tras el mencionado acuerdo con las Farc, no se ha referido a las declaraciones del actual jefe del Estado colombiano.