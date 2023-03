Grupo de congresistas pidió eliminar algunos artículos de la reforma política

Congresistas entregaron una misiva al Gobierno nacional solicitando la eliminación de algunos puntos de la reforma política.

A través de una carta publicada el 22 de marzo de 2023, un grupo de congresistas envió la solicitud formal al ministro del Interior, Alfonso Prada, para que el Gobierno nacional considere algunos de los puntos más polémicos de la reforma política, entre ellos, el que les otorgaría la posibilidad de ser ministros.

“A través de la presente, los aquí firmantes nos convocamos para solicitarle la eliminación del parágrafo 1° del artículo 6° y el parágrafo transitorio del artículo 7° de la ponencia radicada ante la Comisión Primera de Senado, toda vez que estas disposiciones permiten la reelección automática del actual congreso; y contempla la puerta giratoria para que congresistas sean Ministros y si lo desean, puedan regresar nuevamente al Congreso”, menciona el documento compartido por la senadora del partido Verde Katherine Miranda.

En la carta, los congresistas precisan que tuvieron que recurrir a este método para evitar que sea aprobada la reforma política. Lo anterior, debido a que el presidente Gustavo Petro, como jefe de Gobierno, no habría atendido a las solicitudes, ni sugerencias previas que se le hicieron desde el poder legislativo.

“Este requerimiento lo realizamos porque, a pesar de los múltiples intentos por concertar el texto con el Gobierno Nacional y con los Congresistas que expresan representar el cambio, no ha sido posible eliminar de la Reforma Política los micos reiteradamente denunciados”, se lee en la carta, que incluyó una petición adicional: “En su defecto, de no ser acogido lo anterior, le solicitamos el retiro del Proyecto de Acto”.

Por último, los congresistas le hicieron una sugerencia el Gobierno nacional, que se autodenomina como el “Gobierno del Cambio”.

“Es una solicitud pensada en bienestar del país, de los colombianos y de nuestra democracia. Estamos convencidos que el cambio no es solo una palabra para expresarla en discursos políticos, es una acción que debe demostrarse día a día desde las decisiones tomadas”, sentenciaron los congresistas que firmaron la carta.

Congresistas de la oposición y de la bancada de Gobierno han criticado varios puntos de esta reforma. En una ponencia que fue liderada por el presidente del Senado, Roy Barreras, y acompañada por los congresistas Ariel Ávila, Julián Gallo y Fabio Amín, denunciaron el posible paso de los políticos entre el poder legislativo y el ejecutivo.

“Para la organización de esas listas, por una única vez se podrá tener en cuenta el orden de elección, sin condicionamiento de género, del último periodo constitucional para la respectiva corporación”, precisaron los congresistas en el Capitolio Nacional.

Otro de los puntos polémicos de esta reforma es el que indica que los congresistas podrían participar en las elecciones regionales, es decir, las que eligen a los mandatarios locales para gobernaciones, alcaldías y asamblea, en cuanto ellos lo decidan.

En la actualidad, para que un político que ocupe un cargo público pueda participar en los comicios, debe renunciar un año antes de su inscripción en las elecciones para no quedar inhabilitado.

Además, permitiría a los miembros de los partidos, cambiar de uno a otro en el momento en que lo deseen.

Por su parte, el ministro del Interior, Alfonso Prada, afirmó que el mismo presidente Gustavo Petro ha solicitado que los puntos de la reforma sean modificados, y que de no mejorar la propuesta, inclusive podrían retirarla.

“Si no se mejora la reforma, el propio Gobierno va a pedir su hundimiento y que comencemos de cero, es decir, para ratificar el hecho de que no estamos casados con prejuicios, pero tampoco renunciamos al principio democrático de debatir y defender lo que es defendible dentro de la reforma, porque me parece que hay muchos elementos que se pueden defender”, sentenció Prada.

Esta es la carta que entregaron los congresistas al Ministerio del Interior: