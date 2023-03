Desnudados y golpeados por robar aguacates: así fue el acto que protagonizó una comunidad en el Tolima

Durante el puente festivo de San José (18-20 marzo) en la vereda Falán, del municipio El Hoyo (Tolima), la comunidad, en un acto de justicia por mano propia, desnudó y golpeó a dos hombres que habrían sido atrapados mientras robaban aguacates en una moto.

De acuerdo con un portal local de noticias, los sujetos fueron ‘terapiados’ y sometidos al escarnio público, luego de cometer un delito que se ha vuelto recurrente en la región. Los lincharon, los dejaron en ropa interior y quemaron el vehículo en el que se desplazaban, para enviarle un mensaje a quienes cometen actividades delictivas al norte del departamento.

Y es que, hace tan solo un par de semanas, otros dos hombres fueron encontrados mientras asaltaban los cultivos de plátano y fueron puestos a disposición de la Policía. Sin embargo, no pasó mucho antes de que los dejarán en libertad, por lo que, en esta ocasión, la comunidad decidió ajusticiarlos por mano propia.

“La comunidad de este sector rural está ‘mamada’ con los delincuentes que entran a sus predios a robar productos agrícolas y ha decidido hacer justicia por mano propia. La semana pasada capturaron a dos jóvenes que fueron sorprendidos robando plátano y se los entregaron a la Policía y ahora cogieron a estas dos personas con el aguacate hurtado, les quitaron la ropa y les quemaron la moto en la que se movilizaban”, se lee en una publicación realiza en redes sociales.

Mientras, continúan las quejas de los lideres campesinos de la región, quienes, temen que delitos similares puedan seguir ocurriendo, a pesar de las brutales consecuencias a las que se vieron enfrentados las últimas dos personas que intentaron delinquir en El Hoyo.

Justicia por mano propia, un arma de doble filo

Sebastián Torres, un joven de 24 años que en sus tiempos libres trabaja como domiciliario para cubrir los gastos de su carrera en ingeniería sanitaria, fue brutalmente atacado por un grupo de personas en el barrio Pontevedra, al noroccidente de Bogotá, luego de que una mujer lo acusara de haberla robado.

Mientras esperaba el cambio de semáforo en una de las calles que atraviesa esta pequeña comunidad, una mujer, que iba de parrillero en otra motocicleta, se bajó del vehículo y empezó a golpearlo, entretanto gritaba a los cuatro vientos que Sebastián había tomado sus pertenencias; específicamente, su celular, a manera de hurto.

En uno de los videos que circula en redes, se aprecia como un taxista que se estaciona detrás y agrede a Sebastián por la espalda, propiciándole un machetazo, antes de que este intentara avanzar en el vehículo, buscando protegerse.

La turba, ensañada con Sebastián, requisó sus pertenencias una y otra vez buscando el supuesto celular que se había robado, pero, al no encontrar nada, incineraron su motocicleta y se quedaron con todo lo que llevaba: “Cuando me pegaban me robaron mi celular, mi billetera, las llaves de la moto”, comentó en una entrevista para Noticias Caracol.

Por lo cual, realizó una denuncia en contra del taxista y los demás, ya que, debido a la gravedad de las heridas recibió 15 días de incapacidad, luego de presentarse en Medicina Legal.

“En este caso, en particular, el ciudadano (el taxista) puede ser imputado por los delitos de lesiones personales e, incluso, una tentativa de homicidio”, comentó para el medio citado el abogado penalista Jhon Fajardo. Y también quienes participaron, a pesar de no haberlo golpeado, podrían enfrentar el peso de la ley, puesto que “lo que pasó con la moto, es daño en bien ajeno”.

La justicia por mano propia se ha convertido en un fenómeno recurrente en el país, por cuenta de las demoras en los procesos investigativos y la inacción de las autoridades; sin embargo, al no existir un juicio, ni una mediación pueden cometerse injusticias e, incluso, delitos como en el caso de Sebastián.

Ricardo Burgos, también penalista, fue enfático en el tema: “Lo que permite la ley colombiana es capturar a la persona que presuntamente cometió un delito y llevarla ante las autoridades competentes. Nada de golpearlos hasta casi matarlos o quemar los vehículos en los cuales están transitando”.

“Aunque hacer un seguimiento a las cifras de linchamientos puede resultar complicado porque, según, ‘la policía rara vez hace un registro sistemático de estos hechos’, algunas evidencias nos permiten ver un aumento de estos casos, tanto en Colombia como en América Latina. Una de las representaciones más comunes, y a la vez más peligrosas de este fenómeno, es el acto del linchamiento, el cual ha llegado a dejar hasta 140 muertes en un año”, reflexiona sobre la práctica de tomar justicia por mano propia, Iván Javier Mojica Rozo.