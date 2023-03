Deportivo Cali está más cerca de los puestos descenso tras caer con Independiente Santa Fe

Los Azucareros siguen de capa caída en la Liga BetPlay Dimayor. @dimayoroficial

De mal en peor va la situación del Deportivo Cali en la Liga BetPlay Dimayor tras caer en el Nemesio Camacho El Campín ante Independiente Santa Fe, en un partido correspondiente a la jornada dos. Los Cardenales se impusieron 3-0 con un doblete de Hugo Rodallega y otro tanto de Neyder Moreno.

La escuadra conducida por Jorge Luis Pinto ocupa la última posición del campeonato con siete puntos y -6 en la diferencia de gol. La mala campaña del cuadro Verdiblanco tiene muy preocupados a sus hinchas dado que su equipo no da señales de mejora y el fantasma del descenso está más cerca con el correr de cada jornada.

Actualmente, el conjunto Azucarero marcha en el puesto 16 en la tabla del descenso con promedio de 1.18, seguido por Once Caldas 1,16 y más arriba se encuentra el Atlético Huila con 1,11. En la zona de candela se encuentra Alianza Petrolera con 1,09 y cierra la clasificación el Unión Magdalena.

El Deportivo Cali no levanta cabeza en la Liga BetPlay Dimayor. Imagen: Win Sports

Lo cierto es que con el descenso a su espalda, el Deportivo Cali no parece reaccionar, ya que de los últimos cinco partidos solo ha sumado un empate, un panorama poco alentador para la próxima asamblea de socios que se llevará a cabo el sábado 25 de marzo, que de contar con la mayor asistencia se tomarían decisiones importantes.

En la próxima fecha el Deportivo Cal recibirá en su estadio al América en una edición más del clásico vallecaucano por la fecha 10 de la Liga BetPlay Dimayor. El duelo está programado para las 5:30 p. m. con trasmisión de Win Sports.

Durante la rueda de prensa posterior a la derrota ante Independiente Santa Fe, Jorge Luis Pinto no solo se refirió a su futuro sino también a su continuidad en el banquillo Azucarero. “Estamos trabajando en nuestra idea de proponer, en no meternos atrás a defendernos, en buscar al arco contrario, pero no se nos da, el arco está cerrado”.

Y agregó: “No tenemos claridad suficiente y pagamos los descuidos, porque los tres goles fueron de descuidos de nosotros, estamos tristes, estamos golpeados, lo sentimos por todos, lo que es la familia del Cali, la hinchada, directivos, nosotros, los jugadores estamos goleados, no hay que negarlo”.

“De mi continuidad pregúntele al directivo o al presidente, el día que yo decida me voy porque decida o quiera, se lo he dicho al presidente que no se preocupe por mí”.

Del mismo modo, el santandereano dio las razones del mal momento de sus dirigidos, que tienen mucha presión ante la falta de resultados:

“Puede ser la falta de atención y concentración que es lo que estamos trabajando en este momento, confianza, a veces es nerviosismo, imprecisiones; todos esos detalles los venimos trabajando siempre, no solo en la parte técnica de entrenar, de cobrar los penales, de saber defender y eso, pero en el partido nos complicamos”.

En cuanto al clásico ante el América de Cali dijo: “El clásico hay que trabajarlo y analizarlo muy bien, día a día. Es un partido de vida y muerte para todos nosotros, desde el técnico hasta los jugadores, un equipo que ha venido trabajando y eso es lo que me pregunto yo si este equipo trabaja supremamente bien, hay descuidos y los descuidos nos han costado los partidos rotundamente. Pero eso tiene el fútbol, uno puede jugar muy bien; pero un descuido desbarata todo”.