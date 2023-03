“Bolillo” Gómez explicó porqué Juan Fernando Quintero no jugará con Junior ante Santa Fe

Hernán Darío Gómez se prepara para el compromiso del Junior contra América en Cali el 23 de marzo. Twitter Junior

El Junior de Barranquilla se prepara para el encuentro ante el América en Cali el 23 de marzo, cuando los dos equipos cumplan con el juego aplazado de la séptima jornada de la Liga Betplay y también será la segunda presentación del técnico Hernán Darío Gómez con los Tiburones.

Una de las ausencias que tendrá el equipo Rojiblanco es Juan Fernando Quintero, que disputará los partidos amistosos de la selección Colombia frente a Corea del Sur y Japón, y fue el gran ausente del compromiso contra Santa Fe, el 18 de marzo, por una molestia en el tobillo.

Aunque el volante no estuvo en el compromiso ante los Cardenales por la lesión, la cual venía arrastrando días antes de ese partido, Bolillo Gómez explicó cuál fue la razón para que se ausentara y cómo se encuentra el mediocampista de cara los juegos de la Tricolor.

“Iba a probar sin él”

Bolillo habló en entrevista con la cadena de deportes ESPN sobre su primera semana como entrenador en el Junior y uno de los temas que tocó fue la ausencia de Juan Fernando Quintero contra Santa Fe, equipo con el cual empataron los Tiburones 1-1 en el debut del técnico.

Gómez aseguró que el volante, que sufrió una lesión en el tobillo, quería estar en forma para el partido pero por decisión del timonel le permitió descansar ese sábado 18 de marzo: “El se quería quedar, inclusive se quedó porque le habían dicho que viajara antes y no lo hizo porque estaba esperanzado en recuperarse, él quería estar con nosotros en el debut, yo lo veo muy contento en Barranquilla, quiere estar mucho tiempo acá, le ha cogido cariño a la plaza”.

Reencuentro de Hernán 'Bolillo' Gómez con Juan Fernando Quintero en Junior. Instagram Junior

“Hablé con Juanfer y le dije que iba a probar el equipo sin él, voy a trabajar con los muchachos y dese más tiempo, siga recuperándose, viaje y se recupera por allá juegue que es la Selección Colombia”, explicó el entrenador del Junior.

Agregó que el volante “está feliz aquí, no se cambia por nadie, estamos muy contentos los dos, entonces es una situación normal, para el partido de Junior vs. Santa Fe no estaba bien, pero le faltaba algo para poder estar unos días más, entonces yo le dije que si se recuperaba por allá podía jugar”.

La prueba sin “Juanfer”

Tal como explicó Hernán Darío Gómez sobre la ausencia de Juan Fernando Quintero en el Junior contra Santa Fe, por la octava fecha de la Liga Betplay, la prueba sin el volante creativo fue muy importante para conocer las variantes en esa posición y cómo acomodar el esquema táctico.

En ese encuentro tuvo como inicialista a Luis Cariaco González, atacante que puede funcionar como volante creativo pero lo utilizó en la delantera junto a Brayan León, que reemplazó a Carlos Bacca por bajo rendimiento en los anteriores compromisos.

También se vio a Vladimir Hernández y Léider Berrío por los costados y que le brindaron mucha velocidad al equipo, además que la aparición de Léider Berdugo desde la zona de contención al área rival fue fundamental para crear opciones de gol.

Sin embargo, en el juego contra Santa Fe terminó pesando la falta de un volante creativo de peso como Juanfer para acomodarse mejor en el planteamiento de Bolillo, quien siempre le ha apostado a la posesión de pelota, pases cortos y una buena defensa.

La delantera, otro dolor de cabeza

Así como Bolillo Gómez arma un equipo que no dependa de Juan Fernando Quintero, en los partidos que esté ausente, también busca una solución a la parte ofensiva porque Carlos Bacca, quien era el delantero titular, no ha rendido en lo que va de 2023 y sus variantes no dan mucha confianza.

Carlos Bacca anotó el gol del empate del Junior ante Águilas Doradas en la primera jornada de la Liga Betplay. Dimayor.

En el juego contra Santa Fe se probó a Leider Berrío en el ataque, también entraron Luis Sandoval y Omar Albornoz pero no dieron el golpe de calidad para superar a los Cardenales y evidenciaron que el técnico debe trabajar más en esa posición.

En temas de cifras el Junior solo ha marcado cinco goles en ocho partidos disputados por la Liga Betplay, anotados por Juan Fernando Quintero, Bacca, Sandoval, Albornoz y Vladimir Hernández, éstos tres últimos no han sido titulares recurrentes..