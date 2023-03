Así se reducirían las tarifas de peajes según proyecto de ley que fue aprobado en primer debate

Congreso confirmó aprobación en primer debate de proyecto sobre tarifas de peajes. Foto: Google Maps

A través de un comunicado emitido por el Congreso de la República se dio a conocer la noticia de la aprobación en primer debate de un proyecto clave para la reducción de las tarifas de los peajes en el territorio nacional.

Este primer paso tuvo lugar en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, donde el Proyecto de Ley N.º 030 de 2022 permitiría una disminución en el valor del peaje “cuando las vías no se encuentren 100% habilitadas o cuando no se encuentren en buen estado”, según declaró el documento.

Además de esta condición, el proyecto también busca que se incluyan entre las consideraciones para establecer las tasas fijas de las tarifas y peajes, aspectos como la infraestructura vial, así como el porcentaje de este cuando la vía esté habilitada para el paso. Según indicó el comunicado, esto es porque: “no es correcto cobrar el mismo monto cuando solo 1 de 3 carriles se encuentra habilitado”.

Si bien este sería el centro de la iniciativa, cabe recordar que dentro de los principios para establecer las tarifas también se encuentra la necesidad de considerar los cobros en relación con las características de los vehículos, así como los costos de operación y las distancias recorridas.

“De esta forma, buscamos cuidar el bolsillo de los colombianos y nos conectamos con las necesidades y la realidad que viven hoy en día, los cuales se encuentran inconformes por los elevados costos de los peajes y la no proporcionalidad de los mismos, de acuerdo a la mala infraestructura vial y los carriles habilitados”.

Así las cosas, el proyecto de ley que se adelanta pasará a segundo debate en la Sesión Plenaria de la Cámara de Representantes, aunque aún no se ha dado a conocer la fecha de cuándo se realizaría.

Ministro de Transporte aseguró que responsables de destrucción de peajes serán llevados ante las autoridades

Luego de que se diera a conocer la noticia de que algunos concejales, diputados, entre otros funcionarios del Estado estarían promoviendo el “no a los peajes” e impulsando también la destrucción de los aparatos, Guillermo Reyes, desde el Ministerio de Transporte, dio a conocer la noticia de que estas personas serían llevadas a las autoridades.

La declaración la hizo con W Radio el 22 de marzo de 2023, donde mencionó que también ya tiene identificados a los funcionarios que están promoviendo la idea para que manifestantes y población en general, atenten en contra de los peajes del territorio nacional.

De acuerdo con la conversación, mencionó que si bien no se harán públicos los nombres de estas personas, aseguró que se trata de funcionarios que ocupan cargos públicos en el país y que algunos de ellos también estarían aspirando a ellos.

“(...) los dejaré en su momento para ponerlos en conocimiento de las autoridades judiciales, pero lo que sí queda claro es que la autoridad si la vamos a ejercer y concretamente yo como ministro”, mencionó Reyes.

Además, señaló que se deben tomar medidas, dado que no podría: “... permitir que se utilice como lema de campaña para quienes aspiren a ser electos en cargos en las elecciones de octubre el tema de malos peajes con una actitud vandálica”. Añadió que son muchos los comités “anti peaje” que con conductas violentas y amenazantes buscan “acabar con los peajes”.

Algunos peajes de Colombia tendrían que bajar sus tarifas

Durante las primeras semanas del 2023, el Gobierno nacional hizo público un decreto a través del cual establecía no solo que algunos peajes del país no podrían aumentar sus costos, sino que además, en algunos casos, debían reducirlos siguiendo las tarifas aplicadas para 2023. De acuerdo con la información, la medida se tomaría para no aumentar la presión sobre la inflación que registra el país.

El decreto 0050 del 15 de enero de 2023 señala que aplica la cobertura para 30 estaciones que se encuentran comandadas por el Instituto Nacional de Vías - Invías, incluyendo también las 113 que se encuentran bajo la supervisión de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI.

En este sentido, tanto Invías como la ANI, tendrían las competencias para poner en marcha procesos a través de los cuales se pueda realizar el ajuste necesario a las tarifas de los peajes, según indiquen sus resultados.