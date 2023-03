Karol G se convirtió en la primera mujer latina en el festival musical Lollapalooza

Aún no se han dado horas exactas de cada presentación, pero el cartel tendrá la siguiente distribución / Instagram

Lollapalooza es uno de los festivales musicales más emblemáticos de los Estados Unidos, que originalmente ofrecía bandas de rock alternativo, indie y punk rock, también contaba con puestas en escena tipo stand-up y de danza, pero a medida que el tiempo pasa, así la moda, y por supuesto, con eso sus generaciones, es por eso que los organizadores del evento se vieron en la necesidad de ampliar su catalogo musical.

La edición original de Lollapalooza, que se realiza en Chicago, se ha expandido por su popularidad y ahora cuenta con versiones en Brasil, Argentina y Chile. El próximo espectáculo ya tiene cartel oficial y la cantautora antioqueña Karol G nuevamente hará historia, pues tras su logro de ser la primera mujer hispana en figurar como #1 en el Billboard tanto anglo como en el latino, se conviertió en la primera cantante latina en ser parte de los artistas que se presentarán en la tarima principal del evento, según indicó la revista Rolling Stone.

Los colombianos parecen estar gustando y generando un trend a nivel internacional pues en el 2021, el también paisa J. Balvin igualmente hizo historia al convertirse en el primer artista latino en ser headliner en el estado anfitrión de la fiesta musical y como es habitual, el mismo regresa a su punto clave el Grant Park de Chicago, ubicado en el corazón de la ciudad para celebrar entre 3 y el 6 de agosto todo un acontecimiento musical.

La paisa sigue rompiendo récords / Instagram

Karol G, que ya ha sido parte de importantes eventos como el Coachella en Indio, California, será una de las artistas cabeza de cartel para 2023. La paisa, que no para de darle buenas noticias a Colombia, estará acompañada de cantantes de talla internacional como: Kendrick Lamar, Red Hot Chili Peppers, Odesza, Lana del Rey, The 1975, Tomorrow X Together y Billie Eilish.

Otros artistas que participarán del icónico evento musical son Usted Señálemelo, Junior Mesa y Jessie Reyez, artista que también tiene descendencia colombiana. La preventa para el concierto masivo dará su inicio el 23 de marzo antes del mediodía.

La boletería oficial será distribuida de la siguiente manera: admisión general tiene un costo de 365 dólares, equivalente a 1,750.000.00 mil pesos colombianos, mientras que el abono para los cuatro días cuesta 675 dólares, es decir, 3,240.000.00 mil pesos colombianos.

Por otro lado y ya empezando a subir un poco más el costo pues las experiencias VIP no son ‘cualquier cosa’, han quedado así: por los cuatro días, tendrán un costo de 1500 dólares, mientras el acceso Platinum para los 4 días de festival costará 4350 dólares.

Karol G hace su gran debut como la primera mujer latina en el Lollapalooza / Instagram

Además de los respectivos accesos para las funciones, el festival también ofrecerá la posibilidad de paquetes completos que incluirán hotel y cabañas para facilitar y agradar más a sus espectadores. Karol que presuntamente había anunciado que se retiraría de los escenarios este año para aprender cosas nuevas y tomarse un tiempo bien merecido para descansar, no puede dejar a sus fanáticos esperando pues todos quieren un ‘pedacito’ de la Bichota.

Y es que la única realidad para la antioqueña es que sus fanáticos cada día más crecen en números y precisamente por eso se le ha complicado dejar del todo los escenarios pues tras sus tres conciertos en Puerto Rico, logró hacer un sold out.