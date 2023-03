Qué está pasando con la escasez de medicamentos en Colombia: Procuraduría investigará al Ministerio de Salud y al Invima

Close up of a pharmacist working

En la mañana de martes 21 de marzo, la Procuraduría General de la Nación (PGN) abrió investigación en contra del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de. Vigilancia de Medicamentos y Alimento (Invima) por presunta escasez de medicamentos en Colombia.

Te puede interesar: Escasez de medicamentos en Colombia podría afectar tratamientos de enfermedades como VIH o leucemia

La investigación de la entidad va enfocada en que si realmente existe la escasez de algunos fármacos en el país se estaría afectando los derechos fundamentales a la salud y a la vida.

La Sala Disciplinaria de Instrucción de la PGN señaló que ya se acabó el tiempo por parte del Gobierno nacional para obtener una respuesta sobre este tema que ya ha sido denunciado públicamente por varios congresistas y agremiaciones. Desde el mes de octubre de 2022, la entidad envió comunicaciones a MinSalud y el Invima para que se garantizara “el ininterrumpido suministro de medicamentos esenciales”.

Te puede interesar: Corcho desmiente que esté obstaculizando la entrada de medicamentos escasos en Colombia

De igual manera, la Procuraduría resaltó que le pedió a estas dos instituciones información sobre las medidas que se han tomado para enfrentar la problemática, pero no se obtuvo respuestas satisfactorias a esta problemática.

“La Entidad ordenó la práctica de pruebas documentales y testimoniales con el fin de individualizar los responsables, establecer la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria o si se actuó al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad”, señaló la Procuraduría General de la Nación en un comunicado emitido el 21 de marzo.

Paloma Valencia y Andrés Forero denuncian públicamente que Corcho estaría evitando la entrada al país de medicamentos que escasean

Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático y Andrés Forero, representante a la Cámara por mismo partido, denunciaron que la ministra de Salud, Carolina Corcho, no estaría dejando entrar al país los medicamentos que han sido señalado por diferentes corporaciones como “desabastecidos”.

Te puede interesar: Paloma Valencia aseguró que la ministra Carolina Corcho está bloqueando el ingreso de medicamentos al país para impulsar su producción en Colombia

“La ministra Corcho está rechazando medicamentos que están en escasez en Colombia para poder darle vuelo a su pésima idea de producir medicamentos estatales en alianza con la dictadura cubana”, escribió la senadora Paloma Valencia en un tuit publicado en la mañana del jueves 16 de marzo de 2023.

Y es que también el director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) Francisco Rossi, confirmó en un video que la jefe de la cartera de Salud estaba dificultando la entrada de medicamentos al país para fortalecer la industria farmacéutica estatal en Colombia.

“La ministra ha recibido la visita de comercializadores de medicamentos que con lista en mano nos dicen esto está desabastecido, se lo pongo en una semana en un contenedor en Bogotá a un precio mínimo; nos parece que esa es la única solución que no tiene sentido en un país como Colombia que quiere fortalecer la industrialización y está contando con todos los actores para resolver este problema”, señaló el director Francisco Rossi.

La ministra Corcho se defiende las acusaciones

En la mañana del domingo 19 de marzo, la ministra de Salud, Carolina Corcho, salió a desmentir las denuncias en su contra que la señalaban de entorpecer el ingreso de medicamentos que escasean en el país para impulsar su producción en Colombia.

A través de su cuenta de Twitter, la ministra Corcho señaló que ella no hace la compra de los medicamentos en Colombia, ni que ha tenido reuniones con las farmacéuticas.

“No he sostenido reunión con ningún laboratorio internacional que haya ofrecido medicamentos que escasean. No existe ningún contenedor esperando ingreso. El Ministerio de Salud puede ser facilitador, pero no es el comprador de estos medicamentos que corresponde a otros agentes del sistema”, señaló la jefa de la cartera de Salud.

Corcho resaltó que se han llevado cerca de 10 reuniones técnicas para tratar de encontrar una solución a la escasez de ciertos medicamentos que no es un fenómeno solo de Colombia, sino mundial y que se ha asentado en el país hace cuatro años.

“Hemos desarrollado más de 10 mesas técnicas para resolver cada caso frente a un fenómeno q es mundial y lleva más de cuatro años en Colombia. Se solicitó a órganos de inspección, vigilancia y control hacer las indagaciones de información a agentes, dado que no reportan a el Ministerio de Salud”, señaló la ministra de Salud en otro tuit, también escrito ese mismo día.