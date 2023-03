En qué consiste el distrito minero que propuso el presidente Gustavo Petro en el Bajo Cauca

En medio de la crítica situación humanitaria en Caucasia, el presidente Gustavo Petro llegó a ese municipio antioqueño para liderar un consejo de seguridad. Presidencia (Cristian Garavito)

A partir del martes, 21 de marzo, iniciarán en Caucasia las reuniones entre el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, los alcaldes municipales del Bajo Cauca y los funcionarios de los ministerios de Minas, Ambiente, Desarrollo Económico, Defensa e Interior, que participarán en la construcción del Distrito Minero al nororiente de Antioquia.

Así lo dio a conocer el presidente Gustavo Petro, al término del consejo de seguridad que adelantó en la tarde del lunes (20 de marzo), en compañía del ministro de Defensa, Iván Velásquez, y la cúpula militar, para frenar los recientes ataques que supuestos miembros del Clan del Golfo estarían liderando desde el inicio del paro minero, el 2 de marzo, tras la toma de las instalaciones de la petrolera china ‘Emerald Energy’, en la vereda conocida como ‘Los Pozos’.

La decisión del mandatario, entonces, es mantener “la presencia de la fuerza pública en todo el territorio objeto de violencia de parte del Clan del Golfo, que manipula las necesidades de una población minera sujetándola, incluso, con su propia hambre –necesidades que cada vez crecen– a una especie de confinamiento poblacional y a una instrumentalización para salvar intereses que no comparten los pequeños mineros, sino quienes están detrás de la gran minería ilegal; que, a partir del oro, está lavando activos y dólares que provienen de actividades del narcotráfico, con una destrucción pavorosa del territorio”.

Insistió en que ni él ni su Gobierno están en contra de la pequeña minería, y garantizó que en los próximos días lograrán avanzar en la construcción de un Distrito minero, pero también agrario en el Bajo Cauca, con los activos de la SAE. Tierras que, en concreto, serán puestas a disposición del campesinado y de las víctimas en el territorio, quienes “tendrán la ayuda del Estado en este propósito”.

Desde el Estado estarían sumando esfuerzos para que los pequeños mineros puedan tener su propia maquinaria y, a través de la transformación del código minero, tengan todo el respaldo financiero y tecnológico que permita preservar esta actividad ancestral, sin depredar el medio ambiente.

Y en razón de ello convocó a una Cumbre Nacional Minera, en la que puedan realizar un censo de la maquinaria existente para formalizar, incluso con titulación, la actividad minera de los pobladores y golpear a quienes lavan dólares y se lucran del narcotráfico.

“Aquí tiene que haber democracia y justicia social, el Estado está en una alianza con la pequeña producción. Lo que no vamos a permitir es que se use el territorio para depredar al ser humano y a la naturaleza”, puntualizó, antes señalar que rechazan “todo acto de violencia y por eso la fuerza pública tiene la orden, en todas sus armas, de copar el territorio y no abandonarlo”.

Se acabó el cese al fuego con el Clan del Golfo

A raíz de los hechos de violencia, registrados durante el puente de San José en el Bajo Cauca, el presidente de la República, Gustavo Petro, firmó un un decreto con el que se suspende la vigencia del 2658 del 2022, que establecía: “de las 00:00 horas del día 1 de enero de 2023, hasta las 24:00 horas del día 30 de junio de 2023 el Cese al Fuego Bilateral y Temporal de carácter Nacional (CFBTN), entre el Gobierno nacional y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC”.

Una decisión que llega tras la quema de al menos cuatro vehículos de carga y dos buses de transporte público, en carreteras del Bajo Cauca, en la tarde del domingo (19 de marzo), de acuerdo con la denuncia realizada por el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, en redes.

“El ataque con fusil a la fuerza disponible de la policía por parte del clan del golfo rompe el cese al fuego. A partir de este momento no hay cese al fuego con el Clan del Golfo. La fuerza pública debe actuar de inmediato contra las estructuras de la organización mafiosa”, sentenció el jefe de Estado.

Y, acto seguido, instó a las Fuerzas Armadas a retomar con todo el peso de la ley una estrategia ofensiva en contra de dicha organización, para retomar el control de la subregión del Bajo Cauca y mantener a salvo a la población civil:

“He ordenado a la Fuerza Pública reactivar todas las operaciones militares contra el Clan del Golfo. Se suspende el cese bilateral con este grupo al margen de la ley. No permitiremos que sigan sembrando zozobra y terror en las comunidades”.