Así respondió La Jesuu a los constantes insultos de una usuaria: “Qué cosa tan horrorosa”

Los comentarios negativos, críticas o burlas son una cosa que no falta en las redes sociales y, si se es una figura pública, hay una exposición mayor para que cualquier fotografía que se comparta o cualquier cosa que se escriba o diga, esté vulnerable a la crítica de muchas personas. Algunas celebridades optan por ignorar la mala vibra, otros por bloquear a sus detractores o haters y hay quienes sin pelos en la lengua responden o se defienden de lo que dicen sobre ellos; este último caso es el de La Jesuu.

Así las cosas, el lunes 20 de marzo la influenciadora caleña compartió desde sus Historias de Instagram algunas de las ofensivas respuestas de una usuaria a su contenido. Entre lo que esta mujer le escribía había insultos como: “Esta cosa tan asquerosa qué”; “Qué cosa tan horrorosa”, “Asco (incluyó emoticones de gesto de vomitar)”; todo esto con referencia a unas fotos que La Jesuu había publicado en InstaStories.

La situación fue repetitiva, al parecer. Entonces, Valentina Ruiz (nombre de pila de la también empresaria) mostró cuál fue la respuesta que decidió darle a la usuaria en vista de sus insultos hacia ella. “Esas son puras palabras de una persona que quiere conocer mi shosh* y no te voy a mostrar mi shosh* gratis, paga querida”.

Pero más adelante la creadora de contenido dio cuenta de que Instagram decidió eliminar la InstaStorie en la que se veía su respuesta porque infringía las normas de la comunidad. Fue así que compartió el pantallazo de la advertencia y escribió sobre la imagen: “¿Por qué no me dejan ser feliz con mis respuestas?”.

En el advertencia de Instagram se lee lo siguiente: “...Tu Historia infringe nuestras normas comunitarias. Queremos que Instagram siga siendo un lugar seguro para todos. No permitimos ciertas cosas como: Violencia gráfica, lenguaje que incita al odio, acoso y bullying. Desnudos y actividad sexual”.

Ya que su Historia fue eliminada por la propia red social, La Jesuu volvió a publicar el pantallazo de su respuesta pero censurando con un emoticón de corazón la palabra shosh*. Aquí lo compartido por la influenciadora colombiana en sus redes sociales:

Así respondió La Jesuu a los constantes insultos de una usuaria

Este año, La Jesuu fue víctima de robo

La inseguridad es cosa de todos los días en el país, nadie está libre de sufrir algún atraco en cualquier momento y, en febrero, La Jesuu fue víctima de la delincuencia.

En la noche del sábado 18 de febrero, la creadora de contenido relató brevemente desde sus Historias de Instagram cómo fue que se desarrollaron los hechos, definió la situación como “el susto más grande de mi vida” y destacó que le fueron hurtadas varias de sus pertenencias, entre ellas un celular y su bolso de trabajo, sin especificar el contenido.

“Prima hermana (como llama cariñosamente a sus seguidores), acabo de pasar el susto más grande de mi vida. Me asaltaron tres hombres en tres motos señoriteras en la ciudad de Cali, en el barrio el Poblado I. Me robaron el oro, el bolso de trabajo y un iPhone 12 pro Max”.

Aunque el susto fue bastante grande, la también empresaria dio cuenta de que no salió lastimada durante el asalto. Al parecer, estaba acompañada de otras personas, pero no especificó sus identidades. “Bendito Dios porque hay vida y no nos hicieron daño. Pero de verdad, tengan mucho cuidado, no están copiando de nada”, concluyó la influenciadora caleña.

Aquí lo publicado por La Jesuu en su momento:

La Jesuu fue víctima de robo: “acabo de pasar el susto más grande de mi vida”

No sobra mencionar que, Valentina Ruiz adquirió reconocimiento en el país por su personalidad carismática y sus videos cómicos. Su éxito fue el impulso para más tarde desarrollar una faceta de empresaria, como lo han hecho otras creadoras de contenido como Luisa Fernanda W y Dani Duke.