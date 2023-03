Presidente Petro en Caucasia: convocó a la Cúpula Militar para revisar paro minero en Antioquia

En el consejo de seguridad adelantado entre la cúpula militar, el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa Presidencia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló que se dirige hacia el municipio de Caucasia en el departamento de Antioquia, con su Cúpula Militar y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, para revisar los temas concernientes con el paro minero. Se espera que el jefe de Estado esté arribando a la zona a las 12 del mediodía del lunes 20 de marzo.

Te puede interesar: Facción del Clan del Golfo quiere impedir que ese grupo se acoja a la Paz Total y estaría detrás del paro minero

De acuerdo con información de Presidencia, se espera que el consejo de seguridad termine hacia las 4 de la tarde, luego tendrá un consejo de ministros hacia las 6 de la tarde, una reunión usual para el gabinete ministerial que se realiza comenzando cada semana.

Centro Democrático presentará al Gobierno propuesta de siete puntos para resolver el paro minero

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, que está acompañado por senadores, representantes a la Cámara y diputados, y que llegaron al Caucasia en Antioquia, lugar en el que se han registrado la mayoría de los bloqueos durante los más de 16 días que completa el paro minero. La idea de los representantes del Centro Democrático era realizar una serie de mesas de diálogo con la comunidad afectada y encontrar puntos con los cuales se pueda llegar a una solución de la problemática.

Te puede interesar: Gustavo Petro agradeció a la fuerza pública por controlar la situación en Bajo Cauca: “Hoy hay completa normalidad”

Al final de estos encuentros, el expresidente, desde su cuenta de Twitter, anunció que producto de estos diálogos, el Centro Democrático presentará una lista de siete puntos al Gobierno nacional, con los cuales esperan ayudar a dar solución al paro minero; sin embargo, estos fueron consensuados con el compromiso de no habrá más bloqueos, ni hechos de violencia por parte de los manifestantes.

“Hemos pedido que primero que todo, no puede haber violencia ni bloqueos, y llevamos siete puntos que, con toda prudencia y todo respeto, vamos a remitir al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, y al presidente de la República, Gustavo Petro”, fueron parte de las palabras entregadas a la comunidad por parte de Álvaro Uribe.

Te puede interesar: Video: 2.000 policías custodiaron carga humanitaria a municipios afectados por el paro minero

Frente a los puntos consensuados con la comunidad, Uribe afirmó que no hablaría públicamente de ellos para no perder la posibilidad de ser escuchados directamente por el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria y el presidente del país, Gustavo Petro; por lo que no sería extraño que se programe un encuentro entre estos, en el cual se exponga lo hablado con la comunidad.

“No quiero hablar de los puntos, porqué entonces por lucirnos con los puntos matamos la posibilidad de que nos escuchen”, fue el mensaje final del expresidente.