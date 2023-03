Paola Jara sobre sus dudas de ser madre: “¿Será que me da miedo?”

Paola Jara, cantante de música popular. Foto: Instagram @paolajarapj

Desde que se confirmó la relación sentimental entre Paola Jara y Jessi Uribe, cantantes de música popular que llegaron al altar en 2022, uno de los temas por los que más frecuentemente se les pregunta es si desean tener un hijo. Vale recordar que, el bumangués ya es padre de cuatro niños, a quienes concibió en su anterior matrimonio. En el caso de la artista antioqueña, todavía no ha sido madre.

Varias han sido las oportunidades en que Uribe ha dado cuenta de lo mucho que quisiera tener un hijo con su actual esposa, pero Paola Jara no se ha mostrado tan segura al respecto. De hecho, en entrevista con Laura Acuña para su programa en YouTube, ‘La Sala De Laura Acuña’, a la intérprete de ‘Murió el amor’ se le volvió a poner este tema sobre la mesa, a lo que respondió:

“No sé todavía. Ese tema lo vivo pensando, lo pienso y lo pienso y no sé... ¿Será que me da miedo? es una responsabilidad tan grande y una decisión tan importante que no sé por qué... la he postergado muchos años de mi vida y, finalmente, ahorita no sé. Con Jessi sí lo hemos hablado... él sí quiere... yo le digo: —¿amor, en serio?—... él dice: —sí, yo quiero un hijo contigo—”.

Las veces en que Jessi Uribe ha hablado de sus deseos de ser padre nuevamente

Como se mencionó al principio de esta nota, el interrogante de si le gustaría ser padre otra vez le ha sido planteado por parte de los usuarios una y otra vez. Para hacer un recordatorio, a mediados de 2020 le hicieron llegar la pregunta – vía redes sociales – de: “¿quieres tener más hijos?”, en aquel momento, con su respuesta, el artista popular dio cuenta de que ese era un tema que prefería dejar en manos divinas: “Lo que Dios quiera”, fueron sus palabras.

Pero el asunto en cuestión volvió a sonar un par de meses después, cuando en septiembre de 2020 el intérprete de ‘La culpa’ comentó que “obvio” le gustaría tener un hijo con Paola Jara. Empero, ahí no paró la cosa y en 2021 ante el interrogante de “¿tendrás bebés con Pao?”, Jessi Uribe respondió de una forma breve, pero bastante concreta: “Ella no quiere”.

¿Qué más ha dicho Paola Jara sobre el tema?

En marzo de 2022, nuevamente a la pareja le llegó la pregunta por medio de las redes sociales sobre si querían tener hijos, en esta oportunidad la cantante dijo: “Vamos a ver”.

Pero los usuarios han sido insistentes con el asunto y, pese a que ya se sabe de las ganas de Jessi Uribe por repetir su experiencia como padre, y de las dudas que tiene Paola Jara sobre convertirse en mamá, hay quienes —incluso— le han dicho a la paisa: “¿por qué no tuviste hijos? ya se te hará tarde”.

Ante este mensaje, la respuesta de Jara fue: “¿Tarde para quién? ¿para ti o para mí? si es por mi edad... pues, no sé... he visto mujeres mayores que yo teniendo hijos”. Al día de hoy, la antioqueña va por sus 39 años de edad.

De momento, tanto Paola Jara como Jessi Uribe están muy enfocados en sus respectivas carreras musicales. No han parado de lanzar sencillos y de realizar giras por Colombia, además de otros países de América Latina. En cuanto a la cantante popular, ésta también ha querido entregarle a su público los cover de algunas populares canciones, como la versión que hizo de ‘Después de ti´, tema que originalmente es de Alejandro Lerner.

Sobre las constantes preguntas sobre si una mujer quiere ser madre, algunas celebridades se han manifestado en contra de la presión social, haciendo un llamado a respetar la decisión de cada persona.