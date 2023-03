Juan Carlos Osorio: “Estoy buscando alternativas y proyectos deportivos”

Juan Carlos Osorio espera volver a dirigir tras un año fuera de los banquillos.

Luego de abandonar el América de Cali hace menos de un año, Juan Carlos Osorio ha sido relacionado con varios equipos del fútbol colombiano como también del exterior, sin embargo, el Míster se ha mantenido fuera de la raya y se le ha visto incursionando como panelista en programas deportivos en México.

Como entrenador de los Diablos Rojos, Juan Carlos Osorio dirigió un total de 49 partidos por todas las competiciones con un saldo de 15 victorias, 10 empates y 24 derrotas para un rendimiento del 39%. Su salida de la escuadra Escarlata no fue en los mejores términos con el máximo accionista del club Tulio Gómez.

En diálogo con ESPN, el ex Atlético Nacional se refirió a las posibilidades de volver a la dirección técnica; así mismo, remarcó que el tiempo libre lo ha aprovechado para pasar tiempo en familia y sobre todo con su padre que falleció en febrero del presente año.

“Este año sabático que me tomé era básicamente anticipándome a una inminente partida, y afortunadamente lo pude despedir. Como siempre demostrarle mi admiración, mi respeto, mi cariño y mi agradecimiento por todo lo que fue para nosotros”.

En cuanto a su futuro agregó: “Estoy buscando alternativas y proyectos deportivos. Mientras estaba con mi familia, estudiaba el juego y la neurociencia. He profundizado bastante sobre algunos conceptos y estamos preparados para el próximo proyecto deportivo”.

Recientemente, se conoció que el Once Caldas estuvo tras los servicios de Osorio una vez se confirmó la salida en la dirección técnica de Diego Corredor, pero el timonel pereirano rechazó el ofrecimiento al considerar que el cuadro Albo contaba con una nómina bastante longeva.

Tras el intento fallido de Once Caldas, el ex Atlético Nacional no le cierra las puertas a México en donde además de seleccionado Manito, dirigió al Puebla en 2012 sin mayor suceso. Según el periodista Santiago Fourcade de FOX Sports del país Azteca, el colombiano está en carpeta de uno de los grandes de la Liga MX. “Obviamente, viene a entrevistarse con la gente de Tigres y vamos a ser claros y directos. Vamos derecho a lo que vamos”.

El colombiano llegaría a Tigres para ser el reemplazo de Diego Cocca, nuevo técnico de la selección de México que lo presentó el 10 de febrero de 2023 para disputar la Copa Oro en Estados Unidos, del 26 de junio al 16 de julio, y las eliminatorias al Mundial de 2026.

Recorrido de Juan Carlos Osorio

Su primera experiencia entrenador en propiedad fue con Millonarios en 2006. Posteriormente, probó suerte en la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos en 2007 al ser contratado por el Chicago Fire. En suelo norteamericano también dirigió al New York Red Bulls.

Tras su aventura en la MLS, Osorio volvió al país en 2010 para tomar las riendas de Once Caldas con el que logró su primer título como técnico ese mismo año. En su paso por el Blanco Blanco de Manizales registró 48 triunfos, 24 empates y 27 derrotas en 100 partidos dirigidos.

En 2012 volvió a tener rodaje en el balompié internacional al ser contratado por Puebla (México), y posteriormente llegó a Atlético Nacional en el que ha tenido su faceta más exitosa como entrenador que le valió para ser fichado por el Sao Pablo de Brasil.

El país Azteca le abrió las puertas en 2015 nuevamente para ser el reemplazo del Piojo Herrera en la selección mexicana a la que clasificó a Rusia 2018. Tuvo un breve paso por Paraguay para luego volver al Rey de Copas, en el que no pudo emular lo hecho en su primer ciclo.