Esta semana se cierran las inscripciones a la convocatoria ‘Todos a la U’

Cortesía: Atenea.

‘Todos a la U’ es un programa de formación de cursos cortos enfocados al sector digital, el cual tiene como propósito apoyar la formación integral de las personas, promoviendo el desarrollo de procesos educativos y laborales bajo una ruta de formación integral que incluye: Tecnología y sector digital, Habilidades socioemocionales y Segunda lengua - inglés 2.

Te puede interesar: General (r) Eduardo Zapateiro arremetió contra Gustavo Petro por “negociar con delincuentes”

Esta segunda convocatoria será realizada con el apoyo de La Secretaría de Educación del Distrito, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) y el Grupo Energía Bogotá (GEB), y los únicos requisitos que deben cumplir las personas que deseen participar son: ser bachiller, vivir en la ciudad de Bogotá, ser mayor de edad y contar con un computador y conectividad.

En esta segunda convocatoria Atenea ofrecerá cursos semestrales en los cuales los participantes podrán adquirir además de la formación indicada, varios módulos en habilidades socioemocionales, cambio climático, transición energética e inglés, por lo que los cursos ofertados en esta oportunidad son:

Desarrollo de videojuegos.

Diseño y animación digital.

Desarrollo de aplicaciones móviles.

Diseño de interfaces (UX - UI).

Estos cursos tendrán certificado por parte de la Universidad Nacional y el British Council, tanto de participación como de aprobación de máximo 160 horas por unidad o temática. A diferencia de ‘Jóvenes a la U’, esta convocatoria ofrece programas de formación no superior, formación bajo tres componentes con una duración de 400 horas en total, no otorga ningún apoyo de sostenimiento y las personas deben ser mayores de 18 años, más no existe un límite de edad para participar (En ‘Jóvenes a la U’ la edad máxima es de 28 años).

Te puede interesar: Empresas estarían obligadas a dar almuerzo a los trabajadores que ganen menos de $2.600.000

Las personas que quieran participar de los dos programas de manera simultánea, pueden hacerlo siempre y cuando cumplan con los requisitos definidos para cada convocatoria, además de que esto no limita que la persona se encuentre trabajando, ya que ‘Todos a la U’ sugiere que la persona cuente con aproximadamente 23 horas de disponibilidad a la semana, en donde la persona podrá elegir las opciones que más se adapten a su horario para realizar los cursos y asistir a las sesiones sincrónicas virtuales.

Todas las personas pueden participar de esta convocatoria, no importa que se encuentren estudiando en el SENA u otra institución de educación superior, sin importar que este sea un programa técnico laboral, ya que los únicos requisitos que se deben cumplir son: ser bachiller egresado de un colegio público o privado, o ser bachiller por haber presentado la prueba de validación del ICFES, ser mayor de edad en el momento que realiza la inscripción y residir en Bogotá.

Te puede interesar: Diomedes Díaz le regaló 10 mil dólares a Rafael Santos por su graduación: ¿qué hizo con el dinero?

Entendiendo que la modalidad de los cursos de formación es virtual, los estudiantes deberán tener acceso a un computador y conectividad, esto será responsabilidad únicamente de las personas que resulten elegibles

“A través de esta iniciativa promovemos la educación como habilitador del desarrollo, creamos nuevas oportunidades que garantizarán mayor empleabilidad para los bogotanos, cerramos brechas y contribuimos a una sociedad más equitativa, justa y próspera”, declaró Eduardo Uribe Botero, director de Sostenibilidad del Grupo de Energía de Bogotá.

Cronograma de la convocatoria